Защита заявила о нежелании судов рассматривать апелляцию Беньяша

08 июля 2020, 15:21

Краснодарский краевой суд вернул апелляцию на приговор адвокату Михаилу Беньяшу в суд первой инстанции, который отказывался ее рассматривать. Судьи нарочно находят причины, чтобы не пересматривать приговор, предположил защитник Беньяша.

Как информировал "Кавказский узел", 11 октября 2019 года суд в Краснодаре признал Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских и, с учетом месячного пребывания в СИЗО, постановил оштрафовать адвоката на 30 тысяч рублей. Если апелляция на этот приговор не будет удовлетворена, Беньяша лишат адвокатского статуса, что и является целью уголовного преследования, указала защита.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш сам нанес себе травмы после задержания.

Ленинский районный суд отказался принять апелляцию на приговор Михаилу Беньяшу, и сегодня Краснодарский краевой суд рассматривал жалобу на этот отказ, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Михаила Беньяша Александр Попков. "Я подавал апелляционную жалобу, а мне ее вернули, как неправильно поданную. Якобы я ее подал с неправильной электронной подписью. На самом деле, я подавал с правильной электронной подписью", - пояснил Попков.

Краевой суд жалобу Попкова удовлетворил. Апелляция на приговор Беньяшу будет отправлена в суд первой инстанции, после устранения замечаний ее вернут в Краснодарский краевой суд, указал Александр Попков. "Это такой технический момент. У меня жалоба подписана усиленной квалифицированной электронной подписью, никакого нарушения не было. Возможно, был найден повод снять жалобу с рассмотрения. Это уже четвертый судья, который снимает дело с рассмотрения - на мой взгляд, потому, что судьи не очень хотят рассматривать это дело. Мы так предполагаем. Иначе как еще объяснить, что меня, ведущего защитника, не допускают к апелляционному рассмотрению", - заявил Попков.

Он уточнил, что интересы Михаила Беньяша в процессе представляли сегодня семь адвокатов, еще пять пришли поддержать коллегу в качестве слушателей.

Адвокат Михаил Беньяш сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что вчера, 7 июля, Фонд Джорджа Клуни "За справедливость" обнародовал подробный отчет о судебном разбирательстве по его уголовному делу. "Документ содержит 74 страницы, где исследуются все обстоятельства дела. В конце авторы сделали однозначный вывод, что я невиновен и Краснодарскому краевому суду следует отменить обвинительный приговор", - отметил Беньяш.

По мнению авторов отчета, следовало преследовать не адвоката Михаила Беньяша, а задержавших его силовиков. Фонд "За справедливость" заявил о нарушении права Беньяша на справедливое судебное разбирательство. "Кроме того, несмотря на неоднократные жалобы на жестокое обращение, г-н Беньяш пострадал от ареста", - говорится в публикации на сайте фонда.

Новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".