Суд отверг все показания в пользу Беньяша

11 октября 2019, 21:57

Главной целью преследования краснодарского адвоката Михаила Беньяша было лишение его адвокатского статуса, которое автоматически следует за обвинительным приговором, считает защита. Сам Беньяш опубликовал запись допроса потерпевшего судьей.

Как сообщил "Кавказский узел", суд в Краснодаре постановил сегодня оштрафовать адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей с учетом месячного пребывания в СИЗО. Если апелляция на этот приговор не будет удовлетворена, Беньяша лишат адвокатского статуса.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш сам нанес себе травмы после задержания.

Все показания свидетелей защиты, которые должны были доказать невиновность Михаила Беньяша, суд посчитал необъективными, трактуя их как желание увести подсудимого от уголовной ответственности. Суд последовательно продемонстрировал в процессе обвинительный уклон и свое процессуальное единство со стороной обвинения, заявил адвокат Александр Пиховкин, комментируя приговор.

Судья Ленинского районного суда Краснодара Диана Беляк во время оглашения приговора отметила, что критически отнеслась ко всем показаниям свидетелей защиты. Показания единственной свидетельницы задержания Михаила Беньяша Ирины Бархатовой не могут быть объективно восприняты судом, поскольку Беньяш и Бархатова были ранее знакомы. Показания адвоката Алексея Аванесяна, который приехал в отдел полиции, чтобы оказать юридическую помощь Беньяшу, судья тоже отказалась принимать во внимание, так как Аванесян прямым свидетелем задержания Беньяша и доставления его в отдел не был.

Оценивая показания свидетелей со стороны обвинения, судья Беляк усомнилась только в двух свидетельствах. Речь идет о показаниях сотрудников городской полиции Борисова и Больбата, которые утверждали, что находились в здании УВД во время доставления туда Беньяша. Стороне защиты удалось доказать, что в этом время они находились в центре Краснодара, где проходила акция против пенсионной реформы.

Защита будет обжаловать приговор, так как считает его необоснованным, заявил адвокат Александр Пиховкин сообщил корреспонденту "Кавказского узла".

"Учитывая другие дела, мы можем говорить, что приговор в виде 30 тысячного штрафа является аналогом оправдательного приговора. Однако с точки зрения закона и справедливости этот приговор, безусловно, обвинительный. Он закрепляет ту неугодную практику объективного вменения вины, которая прямо запрещена законом, которая закону не соответствует", - подчеркнул адвокат. Он отметил, что суд фактически "наделил заведомой силой" показания полицейских - свидетелей обвинения

Допрошенный 13 августа в суде врач сообщил, что не видел следов укусов на руках полицейских, в нападении на которых обвинялся Беньяш.

Адвокат Алексей Аванесян, который отказался от защиты Михаила Беньяша, чтобы выступать в процессе в качестве свидетеля, также считает приговор несправедливым и необъективным. Судья продемонстрировала свою пристрастность, когда отвергла доказательства защиты, считает он. "Свелось все к тому, что свидетели защиты врут, потому что они знали ранее Беньяша, - а потерпевшие, которые также знают друг друга много лет, врать не будут", - сказал Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

Он полагает, что уголовное дело было сфабриковано, чтобы лишить Беньяша статуса адвоката и тем самым оставить активистов без юридической помощи. После вступления приговора в силу Беньяш будет автоматически лишен статуса и сможет снова попытаться получить его только через несколько лет. При этом у Михаила уже сейчас есть обязательства перед его доверителями. "Судья могла назначить ему наказание в виде штрафа и освободить его от наказания чтобы исключить судимость, такую возможность дает закон. Но она не сделала этого", - отметил Аванесян.

Адвокат верит в справедливое рассмотрение апелляционной жалобы в краевом суде. "Давно уже по таким делам мы рассчитываем только на Европейский суд по правам человека, хотя в каждой инстанции боремся как в последний раз", - сказал Аванесян. Адвокат уверен, что защита Беньяша собрала достаточно доказательств его невиновности.

Сам Михаил Беньяш считает свой приговор еще одним свидетельством деградации качества судебных решений. По словам Беньяша, эту тенденцию замечают многие юристы - как теоретики, так и практики.

"То что я сегодня слушал, это ужасно с профессиональной точки зрения. Вопрос критерия оценки доказательств вызывает много вопросов. Подтверждает мою вину протокол осмотра, согласно которому следователь вышел на место происшествия, увидел, что видеокамер нет, - значит это подтверждает мою вину. И все остальное доказательства такие же", - сказал Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что продолжит защищать людей, в том числе активистов, в другом статусе, если добиться оправдания не удастся и его лишат статуса адвоката.

Беньяш раскритиковал допрос потерпевшего в суде



После приговора Михаил Беньяш опубликовал на своей странице аудиозапись, сделанную во время процесса. "Представляю вашему вниманию кусочек аудиозаписи допроса потерпевшего Долгова, который был этой весной. Допросы у нас проходили вот так. Послушайте диалог судьи и потерпевшего", - написал он. На записи продолжительностью чуть более 1 минуты слышно, как судья практически открыто подсказывает потерпевшему его показания.

Потерпевший рассказывает, как он с коллегой предложил Беньяшу проехать с ними в отдел полиции. "Добровольно", - говорит судья без вопросительной интонации. "Добровольно, да", - подтверждает потерпевший. "Возник конфликт", - говорит судья. "Он согласился на это, сам сел в машину", - продолжает Долгов.

"Несмотря на обвинительный приговор, исход можно считать победой", - написала в Telegram-канале "Команда Навального". Сам Беньяш с такой трактовкой не согласен. "Это шляпа, а не победа. Это торжество лжи, это поражение профессии - потому что прекраснейшие адвокаты, приехавшие со всей страны, не смогли доказать правду", - сказал Беньяш на селфи-видео в Facebook.

Новости о преследовании активистов в регионах Юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".