11 октября 2019, 17:40
Кубанский суд признал Беньяша виновным в нападении на полицейских
Суд в Краснодаре постановил сегодня оштрафовать адвоката Михаила Беньяша на 30 тысяч рублей с учетом месячного пребывания в СИЗО. Если апелляция на этот приговор не будет удовлетворена, Беньяша лишат адвокатского статуса.
Как сообщил "Кавказский узел", суд позволил Михаилу Беньяшу выйти на свободу под залог. Прокурор объявил, что вина Беньяша в нападении на полицейских полностью доказана, и потребовал оштрафовать его на 40 тысяч рублей. Михаил Беньяш возразил, что свидетели дали достаточно показаний, доказывающих его невиновность.
Ленинский районный суд Краснодара признал Михаила Беньяша виновным по статье "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти". Беньяшу назначено 60 тысяч рублей штрафа, но за то, что обвиняемый провел месяц в СИЗО, Беньяшу придется заплатить только половину суммы, передал корреспондент "Кавказского узла" из зала суда.
На заседании присутствовали активисты краснодарского штаба Навального, журналисты "Радио Свобода" и "Эха Москвы". Интересы Беньяша представлял адвокат Александр Пиховкин. Он заявил, что защита в течение 10 суток обжалует приговор в Краснодарском краевом суде.
В законную силу сегодняшнее решение суда может вступить только после рассмотрения апелляции, отметил адвокат. Пиховкин указал, что если краевой суд откажется изменить обвинительный приговор, то Михаил Беньяш будет лишен адвокатского статуса.
9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш сам нанес себе травмы после задержания.
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Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"