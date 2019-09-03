Прокурор в прениях попросил суд назначить штраф адвокату Беньяшу

03 сентября 2019, 18:36

Вина Михаила Беньяша по делу о нападении на полицейских полностью доказана, заявил представитель обвинения на сегодняшних прениях в Краснодаре и попросил суд назначить адвокату штраф в размере 40 тысяч рублей. Сам Беньяш заявил, что свидетели дали достаточно показаний, которые доказывают его невиновность.

Как писал "Кавказский узел", Михаил Беньяш обвинен в нападении на полицейских, суд позволил ему выйти на свободу под залог. 20 августа завершилось судебное следствие. В этот день в суде адвокаты Михаила Беньяша указали на то, что экспертные заключения о травмах пострадавших оперативников противоречат данным первичного осмотра.

Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре 9 сентября 2018 года вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили. Преследование Беньяша связано с юридической поддержкой, которую тот оказывал оппозиционерам, полагает местный штаб Алексея Навального.

Сегодня в Ленинском райсуде Краснодара прошли прения сторон по уголовному делу адвоката Михаила Беньяша. В защите кроме постоянных адвокатов, представляющих интересы Беньяша Александра Попкова, Кондрата Горишного, Феликса Вертегеля, Евгения Гудыма, Евгения Кочубея были новые защитники: адвокат московской коллегии Тимур Баязитов, адвокат палаты ХМАО Югра Андрей Плотников, адвокат палаты Ростовской области Григорий Афицкий.

В начале заседания выступил старший помощник прокурора Западного округа Краснодара Андрей Томчак, который запросил для Беньяша наказание, не связанное с лишением свободы.

"Считаю, что Беньяш виновен, прошу назначить ему наказание в виде штрафа 70 тысяч рублей, а с учётом времени проведённом в СИЗО, сократить его до 40 тысяч",- заявил Томчак.

Он посчитал, что показания потерпевших подтверждаются показаниями свидетелей, а вина адвоката была полностью доказана во время следствия.

В своем выступлении в ходе прений Михаил Беньяш заявил, что свидетели, опрошенные во время судебных заседаний, дали достаточно показаний, которые доказывают его невиновность. "Ирина Бархатова сидела на переднем сидении «Мазды» и видела, как [сотрудник полиции] на меня напал. Её показания подтверждаются видеозаписями и показаниями свидетелей, например, травматолога Хапсирокова",- заявил Беньяш.

В момент задержания рядом с адвокатом находилась одна из его подзащитных, Ирина Бархатова. На заседании суда 5 марта Беньяш рассказал, что девушке удалось снять на видео его задержание, она сняла также часть пути в отдел, пока силовики не отняли у нее мобильный телефон. Видеозапись, которую защита просила приложить к материалам дела, так и не удалось обнаружить в материалах, отметили подсудимый и защитники.

Беньяш отметил, что потерпевший Долгов в одном из судебных заседаний заявил, что не требовал забрать телефон у свидетельницы Ирины Бархатовой, которая вела видеосъемку его задержания. "Но потом мы увидели на записи, как он кричит: "Телефон заберите у неё". Он оправдывался, что на момент этого требования Бархатова была задержана. Но протокол задержания Бархатовой опровергает его показания. Он солгал", - заявил Беньяш.

Он зачитал стенограмму показаний травматолога Хапсирокова, который во время допроса в качестве свидетеля показал, что признанный потерпевшим по делу Дмитрий Юрченко не жаловался на повреждения на лице или голове. "Хапсироков нам прямо сказал, что укуса не было. Меня уже почти год все знают как адвоката, который кусает полицейских. Вот уважаемый суд попросил, чтобы его не снимали. Мы уважаем всякую приватность. А моя приватность была просто растоптана!", - заявил Беньяш в своем выступлении в прениях.

На заседании 30 июля судебно-медицинский эксперт Наталья Киричкова сообщила, что потерпевший полицейский мог получить свои травмы за сутки до задержания Беньяша.

Подсудимый отметил, что с первого дня заявлял, что не бил сотрудников полиции. "Я убеждён, что потерпевшие нанесли себе повреждения сами, но в рамках этого уголовного дела доказать это не могу. В другом уголовном деле, может быть, смогу",- заявил Беньяш.

Он сообщил суду о том, что считает, что повестка о вызове его в отдел полиции на 13 сентября была сфальсифицирована. "При этом меня решили доставить раньше принудительно, объясняя это тем, что законом не запрещено. При этом повестка была отправлена 12 сентября, когда я уже сидел. Уверен, что эта повестка была сфальсифицирована", - заявил Беньяш, он отметил, что в определении о доставлении его в УВД говорилось, что он был уведомление о вызове, но не явился.

20 августа в суде замначальника отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД Денис Пронский подтвердил, что Беньяш был вызван повесткой в полицию на 13 сентября 2018 года, но был задержан 9 сентября. Пронский дал показания, что вызывал адвоката посредством звонка со своего личного номера. По словам Беньяша, в материалах дела есть детализация звонков, которую исследовали в суде, и она опровергает показания Пронского о том, что тот звонил ему. Беньяш заявил в процессе сообщение о преступлении, поскольку он и его защита усмотрели в действиях Пронского нарушения статей о фальсификации доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности (303 УК РФ), заведомо ложных показаниях, заключении эксперта, специалиста (307 УК РФ) и о превышении должностных полномочий (286 УК РФ). Однако судья отказалась принимать заявление о преступлении, пообещав рассмотреть его во время вынесения приговора.

После выступления Беньяша слово в прениях взял адвокат палаты Ростовской области Григорий Афицкий. Он заявил суду, что Беньяш в своей "детальной, красивой и артистичной речи" полностью доказал свою невиновность. "Если суд вынесет оправдательный приговор, то почувствует облегчение. Даже прокурор его почувствует. Я адвокат в третьем поколении, и я редко вижу такой детальный разбор дела и такую речь. Если не оправдать Беньяша, мы рано или поздно получим революционера",- заявил Григорий Афицкий.

Адвокат Феликс Вертегель заявил в прениях, что обвинение Беньяша в насилии по отношению к полицейским строится только на показаниях потерпевших, которые являются заинтересованными лицами. "Если у нас сторона обвинения не опровергнет те доводы защиты, которые были представлены суду в обоснование невиновности, у суда в этом случае нет возможности трактовать данные обстоятельства иначе, как в пользу Михаила Михайловича [Беньяша]. Адвокат знает закон, он его уважает и чтит его. Сотрудник полиции чувствует себя абсолютно защищённым, особенно сотрудник угро. Если бы не было этого уголовного дела, было бы другое - обвинили бы их. В пытках, в превышении полномочий - не суть. До тех пор, пока они будут уверены в своей безопасности, мы будем так собираться каждый раз", - отметил Феликс Вертегель.

Он заявил, что Беньяш невиновен по составу преступления, а сам объект преступления - под сомнением. "Показания потерпевших прошу оценить критично. Прошу обратить внимание на показания Беньяша и Бархатовой. Прошу оправдать Беньяша в связи с недоказанностью и отсутствием состава преступления",- заявил Вертегель.

Адвокат Евгений Гудым сообщил суду, что считает выступление прокурора в прениях не мотивированным. "Мне кажется, что прокурор сам не верит в это обвинение. Я уверен, что, если его спросить об этом вне рамок заседания, он это подтвердит", - заявил Евгений Гудым. Он указал на то, что в деле нет подтверждений того, что у Беньяша был умысел на совершение преступления. "Одного этого должно хватить, чтобы оправдать моего доверителя",- заключил Гудым.

Адвокат из Москвы Евгений Корчаго также заявил, что виновность Беньяша не была доказана. "Если прокурор требует штраф - это значит, что они хотели бы отказаться от обвинений, но не могут этого сделать", - заявил он. Корчаго также считает дело Беньяша сфальсифицированным. "К сожалению, наша система заставляет полицейских действовать так, как они действуют. Опасаясь привлечения к ответственности, они фальсифицируют материалы административных дел, чтобы оправдать задержание",- заявил Евгений Корчаго.

Адвокат Александр Попков попросил суд отложить прения до следующего вторника, 10 сентября, чтобы в следующем судебном заседании смогли выступить защитники Александр Пиховкин, Росита Тулян, Сергей Костюк, которые заняты в других процессах.

Прокурор поддержал ходатайство Попкова, и судья Диана Беляк его удовлетворила. Следующее заседание суда назначено на 11 сентября.

Напомним, Михаил Беньяш отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, однако 19 декабря 2018 года суд отменил решение об этом аресте. 22 апреля суд назначил Беньяшу компенсацию за содержание под стражей.