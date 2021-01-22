Руководитель штаба Навального задержан в Волгограде

22 января 2021, 10:52

Глава волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова доставлены в УВД, сообщил адвокат Сергей Куницкий.

"Кавказский узел" писал, что о давлении со стороны силовиков заявили также кубанские активисты. 21 января была задержана координатор штаба Навального в Краснодаре, а сегодня к адвокату, который ее защищает, пришли с обыском. На давление силовиков в связи с акциями в поддержку Навального пожаловались и двое сочинцев.

Полицейские задержали руководителя штаба Навального Евгения Кочегина и активистку штаба Марию Худоярову в Волгограде, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Сергей Куницкий.

По его словам, Кочегин позвонил ему и сообщил о задержании. "Пытаемся найти адвоката. Основания для задержания какие-то нелепые - якобы он является свидетелем по делу о хранении наркотиков. Сказали, если адвокат не будет найден в течение часа, допрос будет проведен без адвоката", - рассказал он.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Его сторонники, в том числе на Юге России, провели пикеты в поддержку оппозиционера. Пользователи Instagram раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД. Сегодня суд постановил заключить Навального под стражу до 15 февраля. На Кавказе Навального пытаются целенаправленно дискредитировать, отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".