Силовики в Краснодаре пришли с обыском к Михаилу Беньяшу

22 января 2021, 10:22

Сотрудники полиции в Краснодаре пришли сегодня домой к адвокату Михаилу Беньяшу, предъявив постановление суда на обыск по уголовному делу некоего гражданина Тимохина. На сегодня назначено заседание суда по делу координатора краснодарского штаба Навального Анастасии Панченко, интересы которой Беньяш должен представлять, сообщил сам адвокат. О визите силовиков заявили и другие кубанские активисты.

Как писал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево за нарушения испытательного срока. На следующий день суд постановил заключить его под стражу до 15 февраля. Сторонники оппозиционера, в том числе на юге России, ответили на это одиночными пикетами. Координатора штаба Навального в Краснодаре Анастасию Панченко вечером 21 января увезли в отдел полиции из гостиницы, где она проживает. Активистку обвинили в организации несогласованной публичной акции.

По словам Михаила Беньяша, когда силовики прибыли в арендованную им квартиру, он вызвал туда своих адвокатов Феликса Вертегеля и Тимура Филиппова. Сотрудники дознания и уголовного розыска предъявили ему и его адвокатам постановление суда на обыск.

В постановлении суда на обыск, как отметил Беньяш, говорится, что уголовное дело возбуждено в отношении гражданина Тимохина за хищение макета пистолета Макарова стоимостью 19 тысяч рублей. Обыск проводится по месту жительства Тимохина. "Уголовное дело по хищению чужого имущества возбуждено в отношении Тимохина. Но здесь нет никакого Тимохина", - рассказал Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что Тимохина не знает, тем не менее препятствовать проведению обыска не стал, а ходатайствовал о проведении фото- и видеосъемки процесса.

Адвокат беспокоится, что из-за обыска может не попасть на суд по делу Панченко. По словам Беньяша, ночью сотрудники полиции приняли решение оставить координатора штаба Навального в камере для административно задержанных УВД до заседания Ленинского районного суда. Дата заседания не известна, сказал Михаил Беньяш.

Активистка Яна Антонова также сообщила корреспонденту "Кавказского узла" о том, что по месту ее прописки приходили сотрудники полиции, о чем ей рассказали соседи. Сама Антонова, по ее словам, находилась в другом месте.

Активист Виталий Немцев сообщил, что поздно вечером к нему в квартиру "ломились" сотрудники полиции и напугали маленьких детей.

Депутат Ейского районного совета Александр Коровайный рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что ему вручили предупреждение об административной и уголовной ответственности за организацию и участие в несанкционированном митинге.

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.