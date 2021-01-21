Краснодарская активистка Панченко освобождена до суда

21 января 2021, 23:58

Координатора штаба Навального в Краснодаре Анастасию Панченко отпустили из отдела полиции после составления двух административных протоколов. Активистку обвинили в организации несогласованной публичной акции.

Как писал "Кавказский узел", координатора штаба Навального в Краснодаре Анастасию Панченко увезли сегодня вечером в отдел полиции из гостиницы, где она проживает. Другие краснодарские активисты получили предостережения о недопустимости несогласованных акций. Аналогичные предупреждения получили активисты в Дагестане.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей.

Панченко отпустили из УВД Краснодара до суда, составив два протокола об административных правонарушениях. Протоколы завтра, 22 января, рассмотрит Ленинский районный суд Краснодара, сообщила сама активистка корреспонденту "Кавказского узла".

Протоколы в отношении Анастасии Панченко составили по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия). Санкция этой статьи предусматривает штраф в размере от 30 до 30 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 50 часов или до 10 суток административного ареста.

Согласно административным протоколам, составленным в отношении Панченко, активистка распространяла призывы к организации несогласованной акции в поддержку Алексея Навального и участию в ней.

В одном из протоколов указано, что Панченко "опубликовала" информацию с таким призывом участвовать в акции, но не уточняется, где именно была сделана публикация. В другом протоколе говорится, что активистка распространила на YouTube призывы к организации шествия в поддержку Навального. Копии двух протоколов от 20 и 21 января есть в распоряжении "Кавказского узла".

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.