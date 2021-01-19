После ареста Навального ФБК выпустил расследование о дворце Путина на Кубани

19 января 2021, 20:15

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком — самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца — более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный.

Как писал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Самолет, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, однако был перенаправлен в другой аэропорт. При этом во Внуково встречать политика собрались представители его штабов из разных регионов России, в том числе Краснодара и Волгограда. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля.

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал сегодня фильм "Дворец Путина. История самой большой взятки" о дворце под Геленджиком. Под расследование был создан специальный сайт, фильм, хронометраж которого составляет почти 113 минут, опубликован на YouTube.

В предисловии к фильму Алексей Навальный подчеркивает, что запись фильма ведется в Германии, однако выпустить расследование Фонд планирует только после возвращения Навального Россию. "Мы не хотим, чтобы главный герой фильма думал, что мы его боимся и что я буду рассказывать о его самом страшном секрете, находясь за границей. Очень хочется понять, как обычный советский офицер превратился в безумца, помешанного на деньгах и роскоши. не просто помешанного, а буквально готового разрушать страну и убивать ради своих сундуков с золотом", — заявил Навальный.

Дворец под Геленджиком — это самый секретный и охраняемый объект в России, отметил оппозиционер. "Это не загородный дом, не дача, не резиденция — это целый город, а скорее королевство. Здесь неприступные заборы, свой порт, собственная охрана, церковь, свой пропускной режим, бесполетная зона и даже собственный погранпункт. Это прямо отдельное государство внутри России. И в этом государстве есть единственный и несменяемый царь. Путин", — заявил Алексей Навальный.

Дворец строится и содержится за счет двух государственных компаний — Роснефть и Транснефть. Стоимость стройки составляет порядка 100 млрд рублей. Площадь только дворца составляет 17 691 квадратный метр, а площадь участка под ним — 68 гектаров. К нему прилегает участок площадью 7000 гектаров, который принадлежит ФСБ, говорится в фильме. Построены две вертолетные площадки, оранжерея на 2,5 тысячи кв. метров, только садовников работает 40 человек. Есть собственный ледовый дворец высотой с пятиэтажный дом, зарытый в землю, утверждается в фильме.

В фильме представлен поэтажный план дворца, который предоставил один из работавших над проектом подрядчиков. На цокольном этаже расположены спа-зона, массажная, косметологический кабинет, спа-капсула, парикмахерская. А для водных процедур есть огромный бассейн, сауны, хамамы, купели и чаши для купания. Во дворце есть казино, кальянная и домашний театр, многочисленные комнаты для гостей, просторные залы и столовые.

Фонду удалось найти и мебель, которая сделана для дворца. "Такой кожаный диван стоит 2 миллиона рублей. В коридорах диваны ставят подешевле, видимо, для гостей. Вот, например, за 1,4 миллиона. Вообще, Владимир Владимирович оказался большим любителем диванов. По нашим подсчетам, в его дворце этих предметов мебели 47 штук. Интересно, он на всех сидит или только на самых дорогих?" — отметил Навальный.

Первая информация о дворце появилась в 2010 году после открытого письма петербургского бизнесмена Сергея Колесникова, в котором тот утверждал, что на берегу Черного моря в районе Геленджика строят роскошный дворец для Владимира Путина, хотя номинальным владельцем поместья выступал его давний друг — бизнесмен Николай Шамалов. Стоимость строительства усадьбы составляла 1 млрд долларов, утверждал Колесников. По его словам, деньги были получены при помощи откатов и коррупционной схемы, заявил в фильме Колесников.

Затем дворец был продан бизнесмену Александр Пономаренко. За него он заплатил 350 тысяч рублей, утверждает Навальный. "Сколько бы нам ни утверждали, что этот объект принадлежит бизнесмену, — это наглая ложь. Не бывает бесполетных зон над домами бизнесменов, не строят их сотрудники ФСО и не охраняют сотрудники ФСБ. Перед домами бизнесменов не закрывают море даже для рыбацких лодок", — отметил Навальный.

Масштабы коррупции вышли на государственный уровень, утверждает оппозиционер. "Мы дошли до того, что это уже не группа людей, обкрадывающих государство, а само государство превратилось в инструмент воровства. ФСО и Росгвардия охраняют дворцы. Судьи сажают недовольных", — отмечает он в фильме.

63 региональных штаба открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, в том числе на юге России — в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, в 2021 году работают штабы в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. Многие волонтеры, участвующие в них, считают Алексея Навального бескомпромиссным борцом с коррупцией. Добровольцы оппозиционера верят в его неподкупность и принципиальность. При этом они не исключают возможность того, что их надежды могут не оправдаться и что Алексей Навальный, придя к власти, может изменить своим принципам и может не сдержать свои обещания. В этом случае, по мнению волонтеров, его можно будет переизбрать на следующих выборах, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?"

Фильм опубликован сегодня на YouTube и на 19:20 мск набрал 469 251 просмотр, при этом только отметок "нравится" фильм набрал 542 тысячи, а "не нравится" — три тысячи. Счетчик просмотров заморожен, утверждают пользователи в комментариях. "

Песков опроверг наличие у Путина дворца под Геленджиком

Наличие дворца у Владимира Путина опроверг сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Не знаком с расследованием. Однако могу сказать сразу, что пластинка эта старая. Много лет назад мы уже объясняли, что у Путина нет никакого дворца в Геленджике" — приводит Daily Storm его комментарий.

"По сути, это неправда", — процитировало РИА "Новости" комментарий Пескова.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального". В материале "Навальный: кавказское измерение" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, непосредственно связанных с Кавказом.