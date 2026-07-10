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16:44, 10 июля 2026

Качество песка в Анапе вызвало дискуссию на фоне сообщений об открытии новых пляжей

Пляж в Анапе. Фото: Юрий Озаровский https://vk.com/seaoz?z=photo-145347798_457421548%2Fwall-145347798_304322

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83 пляжа открыты, еще 14 проходят проверку, сообщило правительство России. Песок, которым засыпали пляжи, утрамбовался и малопригоден для отдыха, указали пользователи соцсети. Другие комментаторы выразили надежду, что привозной песок постепенно унесет море.

Как писал "Кавказский узел", власти отчитались об открытии 75 пляжей Анапы, еще 11 проходят проверки. На фоне сообщений об открытии пляжей сохраняется молчание о работах по откачке мазута с затонувших танкеров, указали 6 июля пользователи. Информации о ходе работ по откачке мазута не предоставляет ни оперштаб Кубани, ни правительственная комиссия по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.  Спутниковый мониторинг показал утечку с одного из затонувших танкеров.

Курортный сезон в Анапе открылся на фоне резкого контраста в состоянии побережья. Часть пляжей открыта и признана безопасной, тогда как другие зоны закрыты из-за размыва, нестабильного грунта и экологических рисков. Какие пляжи готовы для посетителей, а какие несут опасность, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны".

Разрешительные документы на открытие пляжного сезона уже получили 83 пляжа Анапы, сообщило сегодня правительство России по итогам заседания комиссии по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, вызванной крушением танкеров в Керченском проливе.

"Завершается отсыпка дополнительного слоя чистого песка на пострадавших от мазута пляжах Анапы. Работа находится на контроле Роспотребнадзора. Разрешительные документы уже получили 83 пляжа. Еще 14 проходят экспертизу", - сообщило ведомство.

Как и ранее, в сообщении ничего не говорится о работах по откачке мазута с затонувших танкеров.

Блогер Юрий Озаровский опубликовал видео с пляжа «Ривьера». «Привозной песок утрамбовался. К концу сезона можно асфальт будет укладывать», — приводит он сообщение подписчика.

Это сообщение набрало 67 комментариев.

Часть пользователей выразили надежду, что море справится и вымоет новый песок с пляжей.

"Море сделает своё дело: и напитает, и размоет, и адаптирует. Этот песок максимально подошёл на замену старому, я, честно говоря, ожидала намного худшего результата, но приятно удивлена, ребенок вообще разницу не заметила", - прокомментировала Крошка Миу-Миу.

"Ждём, пока его штормами не перемоет. Волны и ветер постепенно отсортируют песок и вынесут глинистые частицы. Уже на следующий год должна быть заметна разница", - пишет Анна К.

Другие пользователи усомнились в этом.

"Как его море перемоет, если его соскрести невозможно", — возразила Oksana Ognevchuk.

"Даже постепенно может занять столетия. А вы на следующий год хотите чуда. Там метр толщиной глины этой насыпали до самых дюн, никакие ветер и волны это не превратят в тот уникальный кварцевый песок, который погребли под этим слоем недоразумения?" — считает Юлия И.

"Как глина на таком расстоянии от моря может вымыться и как её может перемешать ветер?"-  спросила Татьяна.

15 декабря 2024 года два танкера с мазутом потерпели крушение в Керченском проливе. В результате погиб член экипажа одного из танкеров. Кроме того, произошел разлив нефтепродуктов, что привело к катастрофическим экологическим последствиям, говорится в справке "Кавказского узла" "Разлив мазута в Керченском проливе".

Материалы о последствиях разлива мазута собраны "Кавказским узлом" на странице "Экокатастрофа на Кубани".

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Автор: "Кавказский узел"

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