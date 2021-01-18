Тумсо поспорил с дагестанским блогером о Навальном

18 января 2021, 20:19

Популярный дагестанский блогер Курбан Аскандаров накануне возвращения Навального в Россию обрушился с критикой на оппозиционера и тут же получил "лайки" от дагестанцев с мировым именем, указал в сегодняшнем видео Тумсо и назвал это примером целенаправленной дискредитации Навального на Кавказе. Пользователей Instagram удивил внезапный интерес Аскандарова к политику.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Его сторонники, в том числе на Юге России, на это отреагировали пикетами, выразив поддержку оппозиционеру. Пользователи Instagram раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД и выразили восхищение смелостью политика, который вернулся в Россию несмотря на очевидную угрозу ареста. Сегодня суд постановил заключить Навального под стражу до 15 февраля.

ФСИН заявила, что задержание политика связано с нарушением условного наказания по делу "Ив Роше". "Задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - объяснило ведомство.

Блогер из Чечни Тумсо Абдурахманов расценил возвращение Навального в Россию как очень самоотверженный поступок. "Он вызвал уважение даже у тех людей, которые не сильно одобрительно относились к персоне Навального и к его деятельности", подчеркнул блогер. По оценке Тумсо, "волна одобрения Навального" растет и на Кавказе. Параллельно этому, по его наблюдениям, в кавказском сегменте соцсетей, особенно в дагестанском, все активнее появляются ролики и посты, "призванные сбить эту волну".

"Когда это делают пропагандисты или люди, которые до сих пор высказывали какие-то свои мнения в отношении Навального, или в целом какие-то политические имели взгляды, то это не вызывает <...> удивления", - подчеркнул Абдурахманов. Другое дело, по его словам, внезапная критика в адрес Навального от популярных блогеров, ранее не прославившихся в роли критиков оппозиционера.

Тумсо привел в пример нашумевший пост далекого от политики дагестанского блогера Курбана Аскандарова, который 16 января на своей странице в Instagramв внезапно раскритиковал Навального как "нациста" и "исламофоба". "Он был одним из организаторов и участником русских националистических маршей, где одним из лозунгов было "Хватит кормить Кавказ", - аргументирует свой вывод о Навальном Курбан Аскандаров.

63 региональных штаба открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, в том числе на юге России - в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Публикация Аскандарова о Навальном набрала к 20.15 мск 18 января 50 тысяч просмотров, 1278 комментариев и стала одной из самых популярных на его странице. У блогера 80,3 тысячи подписчиков в Instagram. В основном публикации Аскандарова посвящены исламской тематике. Пост о Навальном собрал 11 187 отметок "Нравится". В том числе "лайк" посту поставили дагестанцы с мировым именем, например борец Хабиб Нурмагомедов и популярный актер Эльдар Иразиев, отметил Тумсо Абдурахманов.

Претензии к Навальному со стороны Аскандарова Тумсо счел неубедительными, указав, что дагестанский блогер путается в понятиях, которые употребляет. К 20:15 мск 18 января публикация Тумсо собрала 44 224 просмотра и 1628 комментариев, на 4,1 тысячу "лайков" приходится 1,4 тысячи отметок "не нравится". Большинство комментаторов согласились с блогером. "Все по полочкам, респект. Этот Курбан - такой же системный блогер, который и слова поперек не пикнет, что верхам неудобно", - заявил Daud M.

Публикация Искандарова вызвала множество критических комментариев и на его странице. Многие пользователи Instagram высказали претензии, аналогичные тем, что озвучил Тумсо.

"С чего это он резко про Навального начал? Почему ни слова про <...> Путина? Может, ответишь?" - обратился к блогеру nature_of___the_world. "Почему атака на Навального началась именно сейчас? Все эти фразы про хиджаб, Кавказ и все остальное он (Навальный. - Прим. "Кавказского узла") говорил не год назад и даже не два. Именно сейчас про него хором начали говорить наши исламские блогеры <...>. Как будто по наводке", - отметил amirunchik2017. "Как-то странно наши местные журналисты и блогеры одновременно начали «вдруг» поносить Навального. Вам указ[ание] дали?" - удивился kuskus_55.

Другие комментаторы призвали Аскандарова столь же смело критиковать российские власти и освещать актуальные для Дагестана проблемы. "Про Путина слабо снять? Или говорим только про тех, кто не дает сдачи?" - спросил dissident_blog_. "Да-а-а, Курбан, ты просто наш герой! Взял оппозиционера (который и так чуть не умер и которого, судя по всему, посадят) и выискал в нем кучу минусов, чтоб очернить его. Но ни слова не говоришь о том, кто сидит в Кремле <...>. Герои - наши блогеры", - сыронизировал magdi.mukailov. "Нравится ли тебе коррупция в Дагестане, когда каждый крадет как можно больше и народ живет в нищете? Нормально такое? А это и есть реальность, а не условный кто-то", - написал блогеру rivket99.