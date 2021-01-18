Активист в Краснодаре на одиночном пикете в связи с задержанием Алексея Навального. Скриншот сообщения канала Штаб Навального Краснодар https://www.instagram.com/p/CKLZL2Qle3g/

18 января 2021, 11:15

Краснодарский активист вышел на пикет в поддержку Навального

По меньшей мере один активист в Краснодаре вышел на одиночный пикет в связи с задержанием Алексея Навального в московском аэропорту, сообщил кубанский штаб оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Самолет, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, однако был перенаправлен в другой аэропорт. При этом во Внуково встречать политика собрались представители его штабов из разных регионов России, в том числе Краснодара и Волгограда.

ФСИН заявила, что задержание политика связано с нарушением условного наказания по делу "Ив Роше". "Задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - объяснило ведомство.

Сторонники Навального в Краснодаре вышли на одиночные пикеты в связи с его задержанием, сообщил сегодня местный штаб политика на своей странице в Instagram. "Некоторые из вас уже вышли в одиночные пикеты - вы невероятные!" – говорится в публикации. Сколько человек вышли на пикеты, в сообщении не уточняется.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой показан стоящий на пешеходной дорожке мужчина, держащий в руках плакат с надписью "[...] захватили Навального". Фото сделано в темное время суток, в кадре видны прохожие, идущие мимо пикетчика.

Штаб Навального в своей публикации также предложил поддержку, в том числе юридическую, тем активистам, которых "пугает возможность задержания" на пикетах.

К 11.14 мск под публикацией размещено пять комментариев, их авторы выразили поддержку сторонникам Алексея Навального.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл подробности операции по отравлению.

63 региональных штаба открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, в том числе на юге России - в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального".

Примечание:

"Amnesty International признала Навального узником совести", "Пикетчики в Волгограде потребовали расследовать отравление Навального", ""Расследование отравления Навального напомнило о покушении на Политковскую и смерти Куашева".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

18 января 2021, 13:23

  • Врачи назвали тяжелым состояние Анкваба

    Консилиум московских врачей решил перевести зараженного COVID-19 Александра Анкваба на искусственную вентиляцию легких из-за ухудшения его состояния, сообщило сегодня правительство Абхазии.

18 января 2021, 12:48

18 января 2021, 11:58

  • Парламент Армении отказался обсуждать правомерность мирного соглашения

    Депутаты фракции "Мой шаг" выступили сегодня против обсуждения инициативы оппозиции, критикующей соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Представители "Просвещенной Армении" заявили о недопустимости установления дружественных отношений с Азербайджаном, правящая фракция обвинила оппозицию в эскалации напряженности в стране.

18 января 2021, 10:19

18 января 2021, 09:30

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи