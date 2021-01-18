Краснодарский активист вышел на пикет в поддержку Навального

18 января 2021, 11:15

По меньшей мере один активист в Краснодаре вышел на одиночный пикет в связи с задержанием Алексея Навального в московском аэропорту, сообщил кубанский штаб оппозиционера.

Как писал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Самолет, на котором летел оппозиционер, должен был приземлиться во Внуково, однако был перенаправлен в другой аэропорт. При этом во Внуково встречать политика собрались представители его штабов из разных регионов России, в том числе Краснодара и Волгограда.

ФСИН заявила, что задержание политика связано с нарушением условного наказания по делу "Ив Роше". "Задержан осужденный к условному наказанию Алексей Навальный, который с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока", - объяснило ведомство.

Сторонники Навального в Краснодаре вышли на одиночные пикеты в связи с его задержанием, сообщил сегодня местный штаб политика на своей странице в Instagram. "Некоторые из вас уже вышли в одиночные пикеты - вы невероятные!" – говорится в публикации. Сколько человек вышли на пикеты, в сообщении не уточняется.

Сообщение проиллюстрировано фотографией, на которой показан стоящий на пешеходной дорожке мужчина, держащий в руках плакат с надписью "[...] захватили Навального". Фото сделано в темное время суток, в кадре видны прохожие, идущие мимо пикетчика.

Штаб Навального в своей публикации также предложил поддержку, в том числе юридическую, тем активистам, которых "пугает возможность задержания" на пикетах.

К 11.14 мск под публикацией размещено пять комментариев, их авторы выразили поддержку сторонникам Алексея Навального.

Напомним, в августе 2020 года Алексей Навальный впал в кому после отравления в омском аэропорту. Сознание вернулось к нему уже в Берлине, куда Навального вывезли на лечение. Навальный заявил, что за покушением на его жизнь стоят российские власти. Авторы журналистского расследования Bellingcat пришли к выводу, что оппозиционера отравила группа российских силовиков - все они были названы поименно. По утверждению Навального, он лично обзвонил членов этой группы, и один из силовиков, поверив, что разговаривает с начальством, раскрыл подробности операции по отравлению.

63 региональных штаба открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, в том числе на юге России - в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Акции Навального".