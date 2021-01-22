Сторонники Навального на юге России анонсировали акции вопреки давлению силовиков

22 января 2021, 13:06

Шествия и пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального решили провести его сторонники в регионах ЮФО и СКФО несмотря на то, что силовики предупредили активистов об ответственности за несанкционированные акции протеста.

Как сообщал "Кавказский узел", 17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Его сторонники, в том числе на Юге России, провели пикеты в поддержку оппозиционера. Пользователи Instagram раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД. Сегодня суд постановил заключить Навального под стражу до 15 февраля. На Кавказе Навального пытаются целенаправленно дискредитировать, отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

Активисты на Юге России заявили о давлении со стороны силовиков в связи с запланированными акциями в поддержку Навального. 21 января была задержана координатор штаба Навального в Краснодаре, а сегодня к адвокату, который ее защищает, пришли с обыском. О визите сотрудников полиции сообщили также кубанские активисты Яна Антонова, Виталий Немцев и депутат Ейского районного совета Александр Коровайный. Сегодня стало известно о задержании главы волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина и активистки Марии Худояровой.

На сайте Алексея Навального 20 января появился призыв к жителям России выйти на митинг. "23 января [...] мы призываем всех выйти на митинг. Против [...] коррупции и несправедливости", - говорится в сообщении. Там же приведен список городов, откликнувшихся на призыв сторонников оппозиционера. В нем, в том числе значатся Анапа, Сочи, Краснодар, Астрахань, Волгоград, Ростов-на-Дону, Ставрополь. Других городов юга России в списке нет.

Однако на призыв откликнулась Элиста - столица Калмыкии. Оппозиция проведет там гуляния. "Прямых призывов поддержать Навального с нашей стороны не будет. Просто некоторые активисты выкладывают посты, в которых сообщают, что идут гулять в субботу в таком-то месте, в такое-то время", - пояснил корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов движения "Элиста - это наш город", попросив не указывать его имени до проведения акции.

Главный редактор газеты "Современная Калмыкия" Валерий Бадмаев 19 января опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором заявил, что проведет в этот день одиночный пикет. Сегодня до 11.00 мск связаться с Бадмаевым корреспонденту "Кавказского узла" не удалось: номера телефонов оппозиционера находились вне зоны действия сети.

В Волгограде штаб Навального распространил в социальных сетях призыв к сторонникам принять участие в шествии. Анонимный источник в штабе сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что акция в мэрии не согласована.

В пресс-службе администрации Волгограда подтвердили эту информацию. "Уведомления о проведении каких-либо шествий на территории областного центра 23 января в администрацию Волгограда не поступали", - сказала сотрудница пресс-службы.

Акции в поддержку Навального в Краснодарском крае запланированы в виде пикетов в Анапе, Новороссийске и Сочи. В Краснодаре пройдет шествие. Уведомления о проведении мероприятий были поданы в администрации городов, сообщил представитель штаба корреспонденту "Кавказского узла".

По данным штаба, к всероссийской акции присоединятся также Геленджик и Армавир.

"Это наша страна и мы не должны бояться просто прогуляться по улице, и сказать свое "нет" беспределу, который творится в нашей стране. Арестовывают, фабрикуют дела, травят боевым химическим оружием! Навальный вернулся в Россию, потому что не боится... И я не боюсь. И вы не бойтесь. Свобода стоит того, чтобы за нее бороться", - написала координатор штаба Навального в Краснодаре Анастасия Панченко в своем Телеграмм-канале незадолго до задержания.

В административном центре Ростовской области пройдет шествие. "В Ростове-на-Дону запланировано шествие в поддержку Алексея Навального, против политических репрессий, и мы против нарушения законов нашей страны", - сообщил представитель штаба корреспонденту "Кавказского узла".

В Астрахани пройдет "встреча граждан", полагает активистка Вера Иноземцева. "Я никого ни к чему не призываю, но сама планирую пойти посмотреть", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

В Ставропольском крае акции пройдут в Ставрополе и Ипатово. В Ставрополе активисты проведут пикет, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" сторонница Навального Татьяна Глинберг.

В Ипатово проведет одиночный пикет фермер Михаил Шевченко, об этом он сам сообщил корреспонденту "Кавказского узла".

В Кабардино-Балкарии активистка Анастасия Емельянова проведет пикет в городе Прохладном. Она не исключает, что к ней может присоединиться группа единомышленников из восьми местных жителей. На пикете прозвучат требования освободить политических заключенных и будет выражен протест против коррупции и нарушений прав человека, сказала Емельянова корреспонденту "Кавказского узла".

В североосетинском сегменте соцсетей звучали призывы поддержать общероссийскую акцию. В связи с этим МВД Северной Осетии обнародовало предупреждение об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Оно опубликовано на странице ведомства в Instagram.

"В связи с распространением в средствах массовой информации, сети Интернет и социальных сетях призывов к участию в несанкционированных акциях 23 января 2021 года официально предупреждаем, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - говорится в сообщении.

Сегодня утром североосетинская активистка Индира Габолаева сообщила, что к ней приходили сотрудники правоохранительных органов и заставили подписать документ, что она не будет участвовать ни в каких акциях.

"Когда-то в милиции ходили слухи, что хотят ввести в обязанности полиции посылать предупреждения лицам, которые, по их информации, могут совершить правонарушения. Тогда мы недоумевали и не поверили. Слухи оказались правдивыми. Сейчас это повседневная обязанность полиции. Хотя используют ее против общественников. При любом слухе о митингах или недовольстве граждан мне приносят предупреждения. А вчера еще и объяснения попросили. Это, я так понимаю, из-за анонсированного (не мной) в соцсетях митинга в поддержку Навального. Я не отказываюсь подписывать эти бумаги, хотя и не оглядываюсь на них. Это просто средство для сотрудников обезопасить себя в случае, если я что-то совершу", - написала Габолаева в Facebook сегодня утром.

63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, открыла команда Навального перед президентскими выборами 2018 года, говорится в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?". По данным сайта "Штабы Навального", к 18 января 2021 года на юге России продолжают работу лишь три штаба оппозиционера – в Волгограде, Краснодаре и Ростове-на-Дону. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".