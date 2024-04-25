Двое военных с юга России осуждены за применение насилия к полицейским

25 апреля 2024, 09:49

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Суд приговорил военнослужащих Александра Нечепуренко с Кубани и Максима Винокурова со Ставрополья к пяти годам заключения каждого, признав их виновными в применении насилия к сотрудникам МВД России в Херсонской области.

По версии следствия, 9 ноября 2022 года уроженец станицы Спокойной Краснодарского края старший прапорщик Александр Нечепуренко и ефрейтор Максим Винокуров из Ставропольского края на пересечении дорог Новая Каховка – Скадовск – Таврийск в Херсонской области потребовали от сотрудницы МВД России, которая находилась в автомобиле Skoda Rapid с проблесковым маячком синего цвета, передать им ее служебное удостоверение. Сотрудница МВД отказалась и после этого военные приказали выйти из машины ей, а также ее коллеге. Далее они начали досматривать сотрудников МВД в качестве наказания за дерзость.

У полицейских были изъяты пистолеты Макарова, патроны, служебные удостоверения и мобильные телефоны. Винокуров извлек из сумки сотрудницы МВД бумажник, в котором было 35 тысяч рублей и 4 тысячи украинских гривен (около 6,6 тысячи рублей) и положил его на капот автомобиля. Затем, схватив сотрудницу МВД за одежду, он отвел ее на обочину, при этом несколько раз ударив кулаком в спину, и заставил ее лечь на землю.

Нечепуренко, угрожая автоматом, отвел второго полицейского через дорогу, заставил его сесть и держать в руках перед собой пустую бутылку – таким образом он пытался проверить его на опьянение. Напарницу полицейского едва не застрелили, приставляя к ее голове пистолет, снятый с предохранителя, передал сегодня "Коммерсант".

Далее военные заставили идти полицейских пешком в Каховку, подгоняя при этом женщину выстрелами из пистолета в воздух. Затем Нечепуренко и Винокуров поделили между собой похищенное. По версии следствия, Винокуров забрал кошелек, пистолет, патроны и мобильный телефон полицейского. Нечепуренко взял второй пистолет, служебные удостоверения полицейских и телефон сотрудницы МВД, отметило сегодня РБК.

Севастопольский гарнизонный военный суд в сентябре 2023 года приговорил Нечепуренко и Винокурова к пяти годам заключения каждого. Защита обжаловала приговор в Южном окружном военном суде. Адвокаты заявили об отсутствии состава преступления в действиях военных. Один из защитников заявил, что Нечепуренко и Винокуров не могут быть привлечены к ответственности за превышение должностных полномочий, так как полномочий по проверке документов и досмотру жителей у них не было.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону утвердил приговор Винокурову и Нечепуренко, признав их виновными в превышении должностных полномочий и применении насилия в отношении представителей власти.

"Кавказский узел" также писал, что суды в регионах юга России ранее неоднократно выносили мягкие приговоры военнослужащим, посчитав смягчающим обстоятельством их участие в специальной военной операции на Украине. В частности, 19 декабря 2023 года стало известно, что суд в Волгограде оштрафовал военнослужащего-контрактника Данила Беседина на 25 тысяч рублей за применение насилия к полицейскому.

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