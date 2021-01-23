Протестное шествие сторонников Алексея Навального в Ставрополе 23 января 2021 года. Скриншот публикации https://vk.com/teamnavalny_stv?w=wall-144334774_7221

23 января 2021, 15:51

Силовики ответили задержаниями на акции в Ставрополе и Ессентуках

Жители Ставрополя и Ессентуков вышли на массовые акции в поддержку Алексея Навального, в обоих городах начались задержания. В числе задержанных бывший координатор регионального штаба Навального Татьяна Глинберг.

Как писал "Кавказский узел", житель Ипатово, фермер Михаил Шевченко вышел сегодня на одиночный пикет в центр города с плакатом "Свободу Навальному". Полиция вела себя агрессивно, однако задерживать не стала, сообщил Шевченко. При этом часть активистов в Ставрополе после полученных от МВД писем с предупреждениями отказалась от участия в протестах, опасаясь ареста.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров высказался сегодня против участия несовершеннолетних в акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального, чем вызвал критику со стороны пользователей Instagram. Они заявили, что детей подвергают опасности не организаторы акций, а те, кто применяет силу к протестующим. Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали российские правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

Силовики жестко задерживают активистов в Ставрополе, сообщил адвокат Андрей Сабинин. "В Ставрополе грубые задержания граждан. Хотя мы просили всех полковников воздержаться", - написал он сегодня на своей странице в Facebook.

Автозаки в Ставрополе 23 января 2021 года. Скриншот публикации адвоката Андрея Сабинина. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3996041563753694&id=100000436699400Бывшего координатора местного штаба Навального Татьяну Глинберг задержали на акции протеста, говорится в сегодняшней публикации на странице "Команда Навального. Ставрополь" в соцсети "ВКонтакте". Там же сегодня было опубликовано фото с колонной людей, которые пересекают перекресток.

В отдел полиции №2 в Ставрополе доставлены около 20 задержанных на несогласованной акции, сообщил NewsTracker. В Ставрополе на Крепостной горе полиция задержала и сотрудника этого издания Антона Губанова. Оператор с корреспондентом приехали освещать митинг, но даже не успели достать камеру, отмечается в публикации.

Протестующие собрались и на Театральной площади в Ессентуках Задержаны трое человек, сообщил Telegram-канал "Юг. МБХ медиа" со ссылкой на подписчика. На видео, которым сопровождается публикация, полицейские пытаются посадить в машину человека. Он упирается. Вокруг стоит толпа людей, они кричат "Позор!". "Они меня бьют. Я могу их бить в ответ?" - обращается к ним человек, которого задерживают.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* Организация включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

Примечание:

"Силовики сочли Кочегина организатором несогласованной акции в Волгограде", "Силовики задержали координатора ростовского штаба Навального в хостеле", "Координатор штаба Навального в Краснодаре арестована на 10 суток".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

23 января 2021, 17:37

23 января 2021, 17:35

23 января 2021, 17:29

23 января 2021, 17:00

23 января 2021, 16:27

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи