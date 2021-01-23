Силовики ответили задержаниями на акции в Ставрополе и Ессентуках

23 января 2021, 15:51

Жители Ставрополя и Ессентуков вышли на массовые акции в поддержку Алексея Навального, в обоих городах начались задержания. В числе задержанных бывший координатор регионального штаба Навального Татьяна Глинберг.

Как писал "Кавказский узел", житель Ипатово, фермер Михаил Шевченко вышел сегодня на одиночный пикет в центр города с плакатом "Свободу Навальному". Полиция вела себя агрессивно, однако задерживать не стала, сообщил Шевченко. При этом часть активистов в Ставрополе после полученных от МВД писем с предупреждениями отказалась от участия в протестах, опасаясь ареста.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров высказался сегодня против участия несовершеннолетних в акциях сторонников оппозиционера Алексея Навального, чем вызвал критику со стороны пользователей Instagram. Они заявили, что детей подвергают опасности не организаторы акций, а те, кто применяет силу к протестующим. Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали российские правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

Силовики жестко задерживают активистов в Ставрополе, сообщил адвокат Андрей Сабинин. "В Ставрополе грубые задержания граждан. Хотя мы просили всех полковников воздержаться", - написал он сегодня на своей странице в Facebook.

Бывшего координатора местного штаба Навального Татьяну Глинберг задержали на акции протеста, говорится в сегодняшней публикации на странице "Команда Навального. Ставрополь" в соцсети "ВКонтакте". Там же сегодня было опубликовано фото с колонной людей, которые пересекают перекресток.

В отдел полиции №2 в Ставрополе доставлены около 20 задержанных на несогласованной акции, сообщил NewsTracker. В Ставрополе на Крепостной горе полиция задержала и сотрудника этого издания Антона Губанова. Оператор с корреспондентом приехали освещать митинг, но даже не успели достать камеру, отмечается в публикации.

Протестующие собрались и на Театральной площади в Ессентуках Задержаны трое человек, сообщил Telegram-канал "Юг. МБХ медиа" со ссылкой на подписчика. На видео, которым сопровождается публикация, полицейские пытаются посадить в машину человека. Он упирается. Вокруг стоит толпа людей, они кричат "Позор!". "Они меня бьют. Я могу их бить в ответ?" - обращается к ним человек, которого задерживают.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. В материале "Навальный: кавказское измерение" на "Кавказском узле" изложены взгляды оппозиционера Навального на десять проблем, связанных с Кавказом.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

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