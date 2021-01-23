Полиция применила резиновые дубинки при задержании сторонников Навального в Москве

23 января 2021, 15:36

Силовики, задерживая участников несанкционированной акции в Москве, действуют жестко, используя резиновые дубинки. Сила применяется как к мужчинам, так и к женщинам. Среди задержанных - супруга оппозиционера Юлия Навальная, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как писал "Кавказский узел", сегодня в регионах России проходят акции в поддержку Навального. Накануне их проведения начались задержания активистов на юге России. Сегодня минимум трое сторонников оппозиционного политика задержаны сразу после начала акции в центре Ростове-на-Дону. Десятки человек задержаны на центральной площади Махачкалы. В столице России на несанкционированную акцию собрались около четырех тысяч человек. Силовики начали задерживать тех, кто пришел с плакатами, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо.

Задержания проходят на Пушкинской площади в Москве. Силовики в бронежилетах и касках действуют жестко, любая активность незамедлительно пресекается. Они использует резиновые дубинки. После того, как раздаются выкрики или лозунги, полиция в составе не менее 4 человек выдергивает из толпы активиста и с силой ведет в автозак. Так, задержаны активисты, которые требовали освободить Навального из СИЗО. Сила применяется как к мужчинам, так и к женщинам. Среди задержанных - супруга оппозиционера Юлия Навальная, передает корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

На 14:30 мск вся Пушкинская площадь заполнена людьми, нет места, чтобы встать. Через громкоговорители полиция требует активистов разойтись. В ответ участники акции кричат "Свободу Навальному!", "Отдай кавказский дворец!" и прочее.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд 18 января арестовал оппозиционера до 15 февраля. После ареста Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце ударом по имиджу Путина.

Участница акции Ирина, приехавшая на акцию в Москве из Сочи, вышла с плакатом "Свободу Навальному". Она высказала свое мнение относительно расследования ФБК.

"Кавказ стал для власти очень привлекательным! Прекрасная погода, хорошая экология. Зачем Италия, из которой могут выслать, если есть Геленджик и Сочи?", - заявила активистка корреспонденту "Кавказского узла".

"Какая бухта! Да такой позавидует и Марокко, и Испания, и Италия! Кавказ - это тот регион, который будет облюбован коррупционерами. Это возмутительно!" - прокомментировал фильм о дворце Путина активист из Краснодара Евгений.

Такого же мнения придерживается московский активист Сергей Ивашков. "Уже давно известно, что российский юг - прекрасное место для жизни. Море, скалы, красота. А если еще у вас комната для распития вина… В общем, я не удивлен, что Путин выбрал Геленджик для постройки своего замка", - сказал Ивашков корреспонденту "Кавказского узла".

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".