Полиция задерживает участников акции в поддержку Навального в Москве

23 января 2021, 15:01

Около четырех тысяч человек собрались в центре Москвы на несанкционированную акцию в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, сообщили в полиции. Силовики задерживают тех, кто пришел с плакатами, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в регионах России проходят акции в поддержку Навального. Накануне их проведения начались задержания активистов на юге страны. Сегодня минимум трое сторонников оппозиционного политика задержаны сразу после начала акции в центре Ростове-на-Дону.

На акцию в столице России вышли около четырех тысяч человек, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"На Пушкинской площади города Москвы на несанкционированное мероприятие собралось около четырех тысяч человек", - цитирует сообщение полиции РИА "Новости".

Силовики стали задерживать тех, кто пришел с плакатами, а также участников, которые полностью скрывают свое лицо "балаклавами" или капюшонами, шарфами и масками одновременно, передает агентство.

Более десятка человек уже препровождены в автозаки. Большинство задержанных - молодые люди. Задержания продолжаются, написал "Интерфакс" в 13.17 мск.

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Его сторонники, в том числе на Юге России, провели пикеты в поддержку оппозиционера. Пользователи Instagram раскритиковали проведение судебного заседания над Навальным в здании РОВД. 18 января суд постановил заключить Навального под стражу до 15 февраля. На Кавказе Навального пытаются целенаправленно дискредитировать, отметил блогер Тумсо Абдурахманов.

Перед президентскими выборами 2018 года команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Волгограде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".