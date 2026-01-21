Планы вырубки тысяч деревьев на плато Лаго-Наки возмутили экологов

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Адыгеи начал рассматривать иск "Социально-экологического союза", требующего отменить передачу земель лесного фонда на плато Лаго-Наки под строительство курорта. Там планируется вырубить почти 10 тысяч деревьев, а намеченные работы разрушат ландшафт, указали экологи.

Как писал "Кавказский узел", в августе 2024 года активисты заявили, что на плато Лаго-Наки, где власти планируют построить курорт, ведется вырубка деревьев и строительство водопровода. Строительство наносит ущерб природе, подтвердили экологи.

28 марта 2023 года министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника. Экологи в Адыгее потребовали не допустить строительства горного курорта на территории Лаго-Наки, указав, что в случае застройки будет нанесен серьезный ущерб флоре и фауне плато, в том числе десяткам краснокнижных растений. Кроме того, планы застройки охранной зоны заповедника противоречат законодательству.

Общероссийская общественная организация «Социально-экологический союз» (СоЭС) подала в Верховный суд Адыгеи иск к республиканскому комитету по архитектуре и градостроительству, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" на условиях анонимности источник, близкий к СоЭС.

По его словам, суть иска заключается в оспаривании законности утверждения комитетом проекта детальной планировки курорта – так называемой Верхней Деревни, которая прилегает к Кавказскому заповеднику. В рамках проекта участки, на которых планируется разместить курорт, были выведены из состава земель лесного фонда и переданы из федеральной собственности в собственность Даховского сельского поселения. При этом, как утверждается в иске, было нарушено положение лесного законодательства, согласно которому леса, имеющие статус защитных, должны использоваться только по целевому назначению, и там можно осуществлять рекреационную деятельность, не связанную с капитальным строительством.

Эти леса, по словам источника, также должны были быть включены в охранную зону Кавказского заповедника, где, согласно законодательству, также запрещено капитальное строительство в том числе гостиниц, дорог и парковок.

Помимо Кавказского государственного природного биосферного заповедника, на плато Лаго-Наки находятся особо охраняемые природные территории: эколого-туристская территория "Фишт", "Хребет Буйный", "Верховья рек Цице, Пшеха и Пшехашха" и природный парк "Большой Тхач", говорится в справке "Кавказского узла" "Курорт Лаго-Наки: горные лыжи и уникальная природа".

Первое заседание суда состоялось 13 января, на нем произошло лишь одно событие – привлечение в процесс в качестве заинтересованного лица министерства природных ресурсов и экологии России, после чего заседание было перенесено на 3 февраля, сказал источник.

Это полностью разрушит, изменит ландшафт и разрушит эту хрупкую территорию

Он считает, что планы строительства противоречат закону. «Вся эта деятельность по планированию размещения этого курорта, в принципе, вся от начала до конца противоречит федеральному законодательству и лесному, и законодательству об охраняемых природных территориях. А потенциальный экологический ущерб, вообще, физический ущерб будет огромен. Там, на этом участке, где гостиницы собираются строить, как минимум будет вырублено порядка 10 тысяч деревьев. Плюс там карстовый массив. Там нет ровной поверхности практически нигде. То есть там будут, видимо, проводиться какие-то взрывные работы. Видимо, будет выравниваться этот участок. То есть, это полностью разрушит, изменит ландшафт и разрушит эту хрупкую территорию», - отметил он.

Если переводить на более понятные размеры – это 17 футбольных полей

Администратор сообщества «Лаго-Наки живи!» Богдан Закопайко подтвердил данные о числе деревьев, которые планируется срубить, чуть уточнив его – 9950. «Это согласно проектной документации. Если переводить на более понятные размеры – это 17 футбольных полей», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Место, выбранное для создания курорта, - это «концентрация федерально охраняемых видов растений», заявил руководитель краснодарского краевого отделения организации «Зеленая лига» Евгений Витишко. «Пока никакой оценки ущерба не проводилось, но если это будет продолжаться дальше, то здесь есть много организаций, которые могут провести общественную экологическую экспертизу», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что в настоящее время на месте планируемого курорта никаких работ не ведется из-за того, что прокуратура Адыгеи оспаривает положительное заключение Главгосэкспертизы о проекте курорта. Эти данные подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и глава республиканского отделения Всероссийского общества охраны природы в Адыгее Валерий Бриних.

Что касается возможности переноса курорта на другое место, то экологи выразили сомнение в том, что оно планируется. «Альтернатива не рассматривалась в принципе, поскольку изначально была цель создать курорт именно здесь. Поэтому и было принято постановление об организации полигона», - сказал Валерий Бриних.

Лучше развивать уже имеющиеся курорты

Евгений Витишко отметил, что экономическая целесообразность создания курорта и без того неясна, а при переносе его куда-либо проект "окончательно обернется убыточностью". «Я полагаю, что лучше развивать уже имеющиеся курорты, которых в Краснодарском крае [территорией которого окружена территория Адыгеи. – Прим. "Кавказского узла"] и так достаточно. Создавать новый курорт при том, что та же «Красная Поляна» не очень окупается – это уже чья-то блажь», - подчеркнул Витишко.

Валерий Бриних добавил, что суд не удовлетворил поданный им в 2025 году иск с требованием признать незаконным распоряжение правительства России о создании биосферного полигона в Кавказском заповеднике, где должны были быть построены лыжные трассы и подъемники для курорта «Лаго-Наки». «Апелляция, которая была в декабре 2025 года, также отвергла иск. Сейчас ждем кассацию», - отметил он.

Напомним, в июле 2021 года экоактивисты выступили против строительства горного курорта на территории Лагонакского нагорья. Власти Адыгеи не идут на диалог с противниками строительства курорта, а федеральные власти не ответили на обращения ученых из-за угрозы уникальному природному объекту, констатировали они. 1 июня 2024 года кабмин России заявил, что Адыгее будет направлено более 500 миллионов рублей на завершение строительства автотрассы к плато Лаго-Наки.