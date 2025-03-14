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15:16, 14 марта 2025

Валерий Бриних подал иск к правительству из-за застройки Лаго-Наки

Валерий Бриних. Фото http://8772.ru/novosti-maykopa/proisshestvija/yekologa-iz-adygei-valerija-briniha-obvi.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Эколог Валерий Бриних потребовал признать незаконным распоряжение правительства России о создании полигона в Кавказском заповеднике, где планируется строительство горнолыжного курорта. Застройка полигона приведет к исчезновению редких животных и растений, уверен он.

Как писал "Кавказский узел",  17 апреля 2023 года экологи заявили, что строительство горнолыжного курорта на плато Лаго-Наки принесет России имиджевые потери, так как плато является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В феврале 2024 года Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил изучить обращения от жителей Адыгеи, выступающих против строительства курорта на плато Лаго-Наки. Экологи и активисты неоднократно ранее заявляли, что строительство курорта на плато нанесет его флоре и фауне, в том числе видам, занесенным в Красную книгу, серьезный ущерб.

НПО "Гражданская инициатива против экологической преступности"* ранее опубликовала в своем телеграм-канале мастер-план курорта на Лаго-Наки с подробными схемами дорог и горнолыжных трасс, привязкой объектов на местности, архитектурными решениями. "Подробное изучение этого документа повергло нас в шок. Речь там идет не только о том, чтобы кусочек заповедника отвести под лыжные покатушки. Речь о том, что уже в ближайшей перспективе Кавказский заповедник будет полностью уничтожен в своем нынешнем виде", – говорится в публикации от 13 апреля 2023 года.

Верховный суд России принял к рассмотрению административный иск эколога из Адыгеи и бывшего директора Кавказского биосферного заповедника Валерия Бриниха к правительству РФ о признании незаконным и отмене распоряжения правительства РФ 2021 года «О создании Лагонакского биосферного полигона Кавказского государственного природного биосферного заповедника», на территории которого запланировано создание горнолыжного курорта. Слушания по делу назначены на 24 апреля. Сведения об этом размещены на сайте инстанции, сообщил сегодня "Коммерсант".

В исковом заявлении эколог указал, что любая хозяйственная деятельность на этой территории может существенно нарушить естественный ход природных процессов и явлений, нанести непоправимый ущерб особо охраняемым природным комплексам и объектам. Рекреационное освоение этого полигона приведет к существенному вреду особо охраняемым природным комплексам и объектам, включая редкие и исчезающие виды растений и животных, а также вызовет необратимые изменения как рельефа данной местности, так и среды обитания растений и животных.

По словам Бриниха,  распоряжение правительства — нормативный акт недостаточной юридической силы для того, чтобы изымать часть заповедника из-под общего режима охраны, определенного Земельным кодексом и федеральным законом об ООПТ. При этом решению не предшествовали публичные слушания, оно не прошло экологическую и антикоррупционную экспертизы.

Также  Бриних указал что данной территории ранее уже был придан статус биосферного полигона постановлением правительства Адыгеи 1992 года. Таким образом  новый полигон был создан на месте старого без упразднения последнего. Также он считает, что РФ, создав полигон, нарушила принятое на себя международное обязательство о защите объекта всемирного природного наследия «Западный Кавказ», говорится в публикации.

Напомним, 28 марта 2023 года министр природы России утвердил границы расположенного в Адыгее участка Лагонакского биосферного полигона, предназначенного для развития туризма на территории Кавказского заповедника. Экологи в Адыгее потребовали прекратить строительство горного курорта на территории Лаго-Наки. Проект строительства горнолыжного курорта еще не прошел ни экологическую экспертизу, ни оценку воздействия на окружающую среду. В случае строительства курорта флоре и фауне плато, и в частности, десяткам краснокнижных растений будет нанесен серьезный ущерб, заявили они.

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Автор: "Кавказский узел"

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