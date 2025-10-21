Мэр Гюмри заключен под стражу вопреки доводам защиты

Следователи убедили суд в Ереване отправить под арест мэра Гюмри Вардана Гукасяна, подозреваемого в получении взяток. Сам оппозиционный политик отверг обвинения, его адвокат назвала дело сфабрикованным.

Как писал "Кавказский узел", следователи заподозрили мэра Гюмри Вардана Гукасяна и главного архитектора города в получении взяток. 20 октября Гукасян и еще семь человек были задержаны после обысков в мэрии.

Обыски в мэрии сопровождались протестной акцией сотен жителей, пришедших для поддержки мэра. Протесты переросли в столкновения с силовиками и попытки собравшихся помешать задержанию Гукасяна. В связи с этим Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках, силовики задержали 23 человек.

Антикоррупционный суд в Ереване, куда был доставлен мэр Гюмри, до утра рассматривал ходатайство следствия об аресте Вардана Гукасяна и в итоге удовлетворил его, арестовав Гукасяна на два месяца, сообщает News.am.

Вардан Гукасян заявил в суде, что обвинение "безосновательно, это просто политическое преследование", сообщила сегодня его адвокат Заруи Постанджян.

Фактической основы, подтверждающей обоснованное подозрение, нет

Она отметила, что и защита считает преследование мэра безосновательным. "Мы имеем дело с явно заказным, сфабрикованным делом, целью которого является лишить Гюмри возможности самостоятельного управления и создать хаос в Гюмри. Фактической основы, подтверждающей обоснованное подозрение, нет", - сказала она.

Телефонные разговоры "оппозиционного мэра прослушивались по решению суда" уже через несколько дней после его избрания, подчеркнула адвокат. "У нас есть документированные данные о судебном акте. В судебном акте указано, что Вардан Гукасян может быть подвергнут прослушиванию по месту своего жительства. Теперь я могу предположить, что в отношении любого оппозиционного политика, государственного служащего, включая главу общины, есть судебный акт, позволяющий проводить оперативно-розыскные мероприятия в их домах. Это означает, что власть посредством широко распространенных судебных актов вторгается в частную жизнь людей", - приводит ее слова издание.

Он не может воспользоваться средствами гигиены, не может переодеться

Адвокат также указала на нарушения прав задержанного и проявления жестокого обращения с ним. "Нельзя сказать, что его пытали, но было проявлено бесчеловечное обращение. Со вчерашнего дня и по сей день господину Гукасяну не давали еды, хотя у него диабет. У него нет одежды, он не может воспользоваться средствами гигиены, не может переодеться. Этот арест был абсолютно незаконным, в нём не было необходимости, и обоснование также незаконно", - пояснила она.

Постанджян добавила, что свидания с Гукасяном частично ограничены, он может видеться только с членами семьи, пишет издание.

Напомним, 30 марта прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. На них победила правящая партия "Гражданский договор", но набранных ею голосов оказалось недостаточно, чтобы кандидат от партии Сарик Минасян стал мэром, и возможность занять этот пост получил коммунист Вардан Гукасян. Он вступил в должность 19 апреля.

11 сентября силовики сообщили, что сын мэра Гюмри Спартак Гукасян задержан по подозрению в вымогательстве. Вардан Гукасян раскритиковал версию о вымогательстве и заявил, что дело носит политический характер, чтобы "свести счеты" с ним самим.