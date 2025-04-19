Вардан Гукасян вступил в должность мэра Гюмри

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Оппозиционный политик Вардан Гукасян сегодня официально вступил в должность мэра Гюмри. Своими приоритетами он назвал создание рабочих мест и жилищный вопрос.

Как писал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри прошли 30 марта. Правящая партия "Гражданский договор" победила на выборах, но набранных ею голосов оказалось недостаточно, чтобы кандидат от партии Сарик Минасян стал мэром, и возможность занять этот пост получил коммунист Вардан Гукасян.

В октябре 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 года Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о. мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян. Наблюдатели отметили аномальную явку на выборах, связав ее с направленным голосованием.

Инаугурация 64-летнего Вардана Гукасяна на пост мэра Гюмри состоялась сегодня. Политик пообещал без промедления приступить к решению жилищного вопроса и создания в городе рабочих мест.

"Сейчас для нас важно создание рабочих мест. Второй приоритет — жилищный вопрос. Люди живут во времянках уже 37 лет. На основе той помощи, которая была оказана Армении после землетрясения, можно было бы построить две Армении", — приводит слова Гукасяна News.am.

Кандидат от Коммунистической партии Армении Вардан Гукасян был избран мэром Гюмри на первом заседании новоизбранного Совета старейшин города 16 апреля. За него отдали голоса 18 депутатов.

Партия "Гражданский договор" бойкотировала заседание совета и не участвовала в голосовании. При этом партия заявила о неизбежности управленческого кризиса в Гюмри и о необходимости проведения новых внеочередных выборов, пишет Armenpress.

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