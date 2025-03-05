Партии и блоки подали заявки на участие в выборах в Гюмри и Паракаре

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Шесть партий и три блока подали заявку на участие во внеочередных выборах в Совет общины Гюмри, еще три партии и один блок подали заявку на участие в выборах в общине Паракар, сообщил Центризбирком Армении.

Как писал "Кавказский узел", кабмин Армении в связи с отсутствием заседаний распустил Совет старейшин Гюмри и назначил внеочередные выборы. В конце октября 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о. мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян. Власти Армении пытаются взять контроль над Гюмри в преддверии парламентских выборов 2026 года, указали политологи. ЦИК назначил выборы в Совет старейшин Гюмри на 30 марта.

Девять политических сил – шесть партий и три блока – подали заявку на участие во внеочередных выборах в Совет общины Гюмри, намеченных на 30 марта. Еще три партии и один блок подали заявку на участие в выборах в общине Паракар, намеченных в этот же день, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь ЦИК Армении Седа Гукасян.

Блок «Наш город», в который вошли партии «Объединенная Армения» и «Отчизна», возглавил депутат фракции «Честь имею» Мартун Григорян. В блок «Мать-Армения» вошли партии «Интеллектуальная Армения» и «Моя борьба, моя родина», предвыборный список возглавил предприниматель Карен Симонян.

Три политические силы «Республика», «Во имя Республики» и «Европейская партия Армении» сформировали блок «Евроальянс». Его предвыборный список возглавит глава гюмрийского журналистского клуба «Аспарез» Левон Барсегян.

Также заявки подали Коммунистическая партия Армении, ее список возглавляет бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян, партия «Моя мощная община», ее список возглавляет Рубен Мхитарян, Рабоче-социалистическая партия Армении, ее список возглавляет Артем Туманян, партия «Страна жизни» ее список возглавляет Карен Малхасян, партия «Демократическая альтернатива», ее список возглавляет Артем Гарагазарян, и правящая партия «Гражданский договор», чей список возглавляет Сарик Минасян.

В общине Паракар заявку на участие в выборах в Совет Старей подали блок «Объединение», в который вошли партии «Страна жизни» и «Победа». Список блока возглавляет Володя Григорян, партия «Национальный прогресс», список которой возглавляет Давид Минасян, партия «Стабильность» во главе с Гором Сарибекяном и правящая сила «Гражданский договор», чей список возглавляет Людвиг Гюльназарян.

Срок регистрации предвыборных списков партий и блоков – 10 марта, пояснила пресс-секретарь ЦИК Армении.

«Зарегистрированным партиям и блокам порядковые номера будут присвоены 11 марта, а списки партий и блоков будут опубликованы на сайте Центризбиркома до 13 марта», - отметила Гукасян.

Период предвыборной агитации продлится с 15 по 28 марта до полуночи, а суббота 29 марта – традиционный день тишины, добавила она.

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