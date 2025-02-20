Выборы в Совет старейшин Гюмри назначены на 30 марта

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Заявки от политических сил для участия в выборах в Совет старейшин Гюмри Центризбирком Армении принимает до 5 марта.

Как писал "Кавказский узел", Кабмин Армении в связи с отсутствием заседаний распустил Совет старейшин Гюмри и назначил внеочередные выборы. В конце октября 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян. Власти Армении пытаются взять контроль над Гюмри в преддверии парламентских выборов 2026 года, указали политологи.

Правящая партия "Гражданский договор" по итогам местных выборов, прошедших в октябре 2021 года, уступила оппозиции в целом ряде муниципалитетов. В Гюмри блок "Баласанян" получил 14 мандатов, "Гражданский договор" – 11, партия "Зартонк" – четыре, Республиканская партия Армении и партия "Страна жизни" – по два мандата. Таким образом блок "Баласанян" сформировал власть в Гюмри.

Внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри назначены на 30 марта, сообщил ЦИК Армении.

ЦИК Армении утвердил дату голосования на внеочередных выборах Совета старейшин Гюмри, выборы состоятся 30 марта. Комиссия также утвердила график подготовки и проведения выборов, сообщила корреспонденту «Кавказского узла» пресс-секретарь ЦИК Армении Седа Гукасян.

Она отметила, что политические силы могут подавать заявки в ЦИК для регистрации и формирования избирательного списка с 21 февраля по 5 марта до 18:00. Непосредственно регистрация, по ее словам, пройдет с 5 по 10 марта до 18:00.

"Предвыборная агитации запланирована с 15 по 28 марта до 24:00", - заявила Гукасян.

В соответствии с Избирательным кодексом, в ходе выборов в Совет старейшин в общинах с более 70 000 избирателей проводятся дебаты на Общественном телевидение Армении, добавила пресс-секретарь. "Дебаты транслируются в прямом эфире и должны длиться не менее 90 минут", - пояснила она.

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