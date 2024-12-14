Политологи прокомментировали итоги выборов мэра Гюмри

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Вместо того, чтобы назначить мэра Гюмри самостоятельно, премьер-министр Армении назначил его по итогам праймериз в правящей партии, чтобы снять с себя ответственность.

Как информировал "Кавказский узел", в конце октября представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. Власти Армении пытаются взять контроль над Гюмри в преддверии парламентских выборов 2026 года, заявили политологи. 3 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о проведении праймериз, Тот, кто наберет наибольшее количество голосов, будет назначен исполняющим обязанности мэра Гюмри, заявил он.

Поражение на выборах в Гюмри для Пашиняна означает поражение на выборах в парламент.

Никол Пашинян опубликовал на своей странице в соцсети видео встречи с семью кандидатами, принявшими участие в праймериз. В их присутствии Пашинян сообщил о назначении Сарика Минасяна временно исполняющим обязанности (врио) мэра Гюмри. Минасян также возглавит предвыборный список правящей силы на внеочередных выборах в Совет старейшин в Гюмри, отметил премьер-министр. Другого кандидата Давида Арушаняна, отказавшего от депутатского мандата, Пашинян назначил губернатором Ширакской области.

Пашинян вынужден был сделать ставку на кандидата вне правящей силы, считает политический аналитик Армен Ованнисян. "Рейтинг правящей силы настолько низкий, что кто-либо из политической команды не способен обеспечить победу. А проигрыш в Гюмри станет проигрышем Пашиняна и его политической силы на парламентских выборах. Поэтому остановились на приемлемом для гюмринцев кандидате. Для Пашиняна важна галочка напротив победы в Гюмри", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Минасян занимает должность руководителя подразделения Единой социальной службы в Гюмри, ранее был депутатом от фракции "Просвещенная Армения", а до этого работал в мэрии Гюмри. Минасян не связан с партией "Просвещенная Армения", по спискам которой он баллотировался в парламент в 2018 году, отметил Ованнисян.

"Он не единственный, кто откололся от ППА. Так поступил Айк Конджорян – секретарь парламентской фракции правящей силы. Ни он, ни Минасян не привязаны идеологически к ППА или правящей силе", – подчеркнул он.

При этом лидер ППА Эдмон Марукян пытается занять нишу политической силы "Страна жизни", аффилированной с Рубеном Варданяном, предположил аналитик. ППА позиционируется как либеральная партия с крайне пророссийскими взглядами, что лишает ее серьезной общественной поддержки", – отметил Ованнисян.

Аналитик также указал, что решение о внеочередных выборах в Гюмри вступает в силу 20 февраля. "Правящей силе нужно время, чтобы взять под контроль административный ресурс, чтобы выжать максимальный успех", – считает он.

Властям нужно время, чтобы взять под контроль административный ресурс.

Партийная принадлежность не играет роли, кандидат правящей силы на пост мэра Гюмри ассоциируется с партией власти, несмотря на свою беспартийность, заявил политический обозреватель Акоп Бадалян. Праймериз – партийное мероприятие, и участие уже указывает на его связь с партией Пашиняна, отметил он.

"Есть партийный билет или его нет – всего лишь технический момент", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бадалян считает, что Минасян не связан с ППА, хотя и был депутатом от этой партии. "Секретарь фракции парламентского большинства был одной из ключевых фигур ППА. И это не единственные переходы из одного политического лагеря в другой. Для армянского политического поля это не нонсенс, а закономерность", – подчеркнул обозреватель.

По его мнению, Пашинян выдвинул беспартийного кандидата в мэры Гюмри, чтобы минимизировать риски проигрыша. "В свое время Серж Саргсян выдвинул Самвела Баласаняна в мэры Гюмри, на мой взгляд, чтобы повысить вероятность победы. Пашинян действует по той же логике", – сказал Бадалян.

При этом аналитик назвал праймериз в Гюмри "театральным представлением". "Почему Пашинян решился на праймериз? Он неоднократно признавался, что единолично принимает решение об увольнении или назначении на ту или иную должность. И вдруг в Гюмри, где у премьера есть право назначить врио мэра, он объявляет праймериз. Если бы Пашинян назначил Минасяна врио мэра Гюмри, это породило неудобные и скандальные вопросы о недоверии однопартийцам. Праймериз же позволил скинуть ответственность на гюмринцев. Что это они выбрали кандидата. Хотя Пашинян уже знал, кого назначить врио мэра Гюмри и губернатором Ширака", – предположил Бадалян.

Решение о внеочередных выборах вступит в силу 20 февраля, что позволит правящей силе взять под контроль административный ресурс, добавил аналитик.

"Из-за низкого рейтинга правящая сила может уповать на победу, только если привлечет административный ресурс, как это было сделано в Ереване. Но в Ереване у партии власти не получилось самостоятельно сформировать большинство в муниципальном совете. А если не смогли в Ереване, как смогут в Гюмри?" – задался он вопросом.

Праймериз в Гюмри было "театральным представлением".

Проведение праймериз – это формальная демократия, считает политтехнолог Армен Бадалян.

"То, что было в Гюмри ничего общего с праймеризом не имеет. Во-первых, праймериз – это выборы по мажоритарной системе, когда соперничают личности, а не политические силы. А выборы в Совет старейшин – это выборы политических сил, которые по итогам голосования получают право формировать городскую власть. Партийная принадлежность – также обязательное условие, а кандидат в Гюмри, наоборот, беспартийный. Во-вторых, праймериз сопровождают дебаты, в ходе которых кандидаты представляют программу развития. Как проходил праймериз в Гюмри? На основании чего выбирали того или иного кандидата? В-третьих, праймериз – это минивыборы, с участками, на которые избиратель приходит голосовать. А в Гюмри ходили с урной по подъездам по некому выборочному принципу. В-четвертых, победителя выдвигает местная ячейка, а не назначают сверху", – сказал Бадалян корреспонденту "Кавказского узла".

Пашинян определился с кандидатом, однако объявил праймериз, чтобы показать однопартийцам, что они ничего из себя не представляют, а решение принимает он и народ, считает Бадалян. "Такое свойственно авторитарному режиму, что любимый вождь и народ едины, а вот бояре – препятствие. Это популистское решение", – заявил политтехнолог.

Бадалян отметил, что Минасян не связан с партией "Просвещенная Армения", которая, по его словам, существует только на бумаге.

"Он работает в социальной системе в Гюмри. Парень с района, у которого есть рейтинг. Люди довольны его работой, выплаты своевременны. Пашинян намерен использовать его рейтинг для победы на внеочередных выборах в Совет старейшин Гюмри. К тому же он обязательно не сегодня-завтра подаст заявление о приеме в партию власти. Не станет Пашинян доверять первую строчку не партийцу. Для него это вопрос принципа", – считает аналитик.

Бадалян полагает, что партия власти преднамеренно отодвинула срок вступления в силу решения о проведении внеочередных выборов. "Нужно время, чтобы провести кадровые перестановки, назначив своих людей на все ключевые должности. Это позволит использовать админресурс в пользу правящей силы", – заключил политтехнолог.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для Android и IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.