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03:42, 4 января 2025

Праймериз по примеру Гюмри назначены в Паракаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Для выборов главы общины в Паракаре правящая партия “Гражданский договор” проведет праймериз, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян. 

Как писал "Кавказский узел",  после муниципальных выборов, прошедших 5 декабря 2021 года, два кандидата объявили себя законными главами общины Паракар. В конце декабря того же года Административный суд признал выборы в Паракаре недействительными. После этого избрание главы общины как минимум дважды было сорвано и оппозиция требовала назначить в Паракаре новые выборы. 

Проблему с избранием главы укрупненной общины Паракар Армавирской области Армении власти решили решить по примеру Гюмри, где провели праймериз. 

Как сообщил на своей странице в Facebook* премьер-министр Армении  Никол Пашинян, на заседании правления правящего "Гражданского договора" 3 января 2025 года было предложено назначить в Паракаре предварительные выборы.

В качестве кандидатов в выборах примут участие Арпине Аракелян, Людвиг Гюлназарян, Карен Еремян, Мгер Арутюнян, Арман Мнацаканян и Гор Сарибекян.

Ранее Никол Пашинян заявил, что на 11-13 января 2025 года назначены предварительные выборы в Паракаре. Кандидаты должны быть самовыдвиженцами либо членами правящей партии "Гражданский договор" или сподвижниками партии, также они должны состоять на учете в местной общине в течение как минимум шести месяцев.

"По примеру Гюмри по результатам праймериза победитель будет назначен и.о главы общины. С точностью до 99% можно предположить, что он возглавит список партии “Гражданский договор” на досрочных выборах", - заявил в видеообращении 3 января Никол Пашинян.

Путем праймериз правящая политическая сила разрешила политический кризис в Гюмри, возникший в конце октября, когда представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин города. 8 ноября Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. По итогам праймериз, объявленных премьер-министром, и.о. мэра стал беспартийный Сарик Минасян. Вместо того чтобы назначить и.о. мэра Гюмри самостоятельно, Пашинян назначил его по итогам праймериз в правящей партии, чтобы снять с себя ответственность, указали политологи. 

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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