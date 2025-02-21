Оппозиция Гюмри обвинила власти в политическом преследовании оппонентов

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Бывший мэр Гюмри Вардан Гукасян и его охранник незаконно задержаны криминальной полицией, сообщил штаб Гукасяна. МВД Армении объяснило задержание политика подозрением в незаконном хранении оружия. Позже Гукасян был отпущен, второй задержанный госпитализирован.

О задержании Вардана Гукасяна, возглавлявшего Гюмри с 1999 по 2012 год, сообщил 20 февраля штаб Гукасяна на его официальной странице в Facebook*. Ранее Гукасян заявил о готовности бороться за кресло мэра Гюмри.

"Спецназ криминальной полиции незаконно задержал Вардана Гукасяна и его охранника. Это сделано непосредственно по указанию правящей силы. Целью задержания является попытка устрашения гюмринцев", - сказано в публикации.

Адвокату Гукасяна не разрешают встретиться со своим доверителем, двери регионального управления [МВД] закрыли перед ним, отмечено в сообщении.

В пресс-службе МВД Армении "Кавказскому узлу" заявили, что Вардан Гукасян задержан и доставлен в криминальную полицию по подозрению в ношении незаконного огнестрельного оружия и боеприпасов.

Позднее 20 февраля пресс-служба МВД Армении сообщила, что Вардан Гукасян освобожден. Сам политик заявил, что при задержании полиция применила силу, уложив его и его охранника на асфальт. У Гукасяна поцарапано лицо, а второго задержанного на машине скорой помощи увезли в больницу.

Как писал "Кавказский узел", выборы в Совет старейшин Гюмри назначены на 30 марта. Будучи мэром Гюмри, Вардан Гукасян в 2012 году обвинял в убийстве жениха своей дочери представителей партии "Процветающая Армения".

В 2007 году, за месяц до парламентских выборов, мэр Гюмри Вардан Гукасян был ранен в ходе перестрелки. Тогда на трассе Ереван-Гюмри кортежу Гукасяна перекрыл дорогу джип серого цвета без номерных знаков. Находившиеся в джипе неизвестные открыли огонь по кортежу мэра Гюмри. В результате нападения четверо погибли и шестеро были ранены.

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