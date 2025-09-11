×

Кавказский узел

14:28, 11 сентября 2025

Мэр Гюмри назвал политическим задержание своего сына

Спартак Гукасян. Фото: https://www.aravot.am/2014/01/24/425176/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали Спартака Гукасяна по делу о вымогательстве. Мэр Гюмри, представитель оппозиции Вардан Гукасян, назвал дело абсурдным и имеющим политический характер.

Как писал "Кавказский узел", внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри прошли 30 марта. Правящая партия "Гражданский договор" победила на выборах, но набранных ею голосов оказалось недостаточно, чтобы кандидат от партии Сарик Минасян стал мэром, и возможность занять этот пост получил коммунист Вардан Гукасян. Он вступил в должность 19 апреля. 20 апреля Гукасян  заявил, что на него готовится покушение, и пообещал в случае, если произойдет нападение, обнародовать данные тех, кто за этим стоит.

В октябре 2024 года представители оппозиционного блока "Баласанян", в том числе мэр Вардгес Самсонян, досрочно сложили полномочия членов Совета старейшин Гюмри. 8 ноября 2024 года Совет старейшин не смог избрать нового мэра, так как правящей политической силе не удалось обеспечить кворум без поддержки оппозиции. И.о. мэра был назначен премьер-министром Армении из кандидатов от правящей силы по результатам праймериз, им стал Сарик Минасян. Наблюдатели отметили аномальную явку на выборах, связав ее с направленным голосованием.

Задержан сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна Спартак Гукасян, сообщило агентство "Новости Армения" со ссылкой на пресс-секретаря МВД Нарек Саркисян.

Пресс-секретарь Следственного комитета Армения Кима Авдалян сообщила, в свою очередь, что «в ходе предварительного расследования уголовного дела в отношении одного лица возбуждено публичное уголовное преследование по статье "Вымогательство с применением иных мер принуждения" Уголовного кодекса Армении.

Мэр Гюмри Вардан Гукасян прокомментировал задержание своего сына. "Я ознакомился с обвинительным заключением. Там речь идёт о якобы 24 квадратных метрах "хибары". Они сами написали, что это стоит всего 90 000 драмов (около 235 долларов США) . Арестовывают отца четырёх детей за 90 000 драмов. Этот человек вместе со мной инвестировал в Гюмри миллионы долларов. Только одной церкви Сурб Амненапркич (Церковь Всеспасителя) достаточно, чтобы это понять», — привело его слова Aysor.Am.

По его словам, дело носит политический характер. «Это просто безнаказанность и произвол. Если вы хотите свести счёты со мной — говорите со мной, зачем вмешиваться в семью? Вы что этим хотите сказать — чтобы мы опустили головы, молчали, не говорили, когда Родина в опасности? Привезли силовиков из Еревана, когда мой сын просто вёл своего ребёнка в детский сад… И вот так на него нападают?! Я готов ко всему, если надо — пусть будут вопросы ко мне лично", — добавил Вардан Гукасян.

"Пашинян начал силовую операцию против мэра Гюмри Вардана Гукасяна и делает это самым низким способом, через семью", - прокомментировал задержание Спартака Гукасяна блогер Мика Бадалян.

Автор: "Кавказский узел"

