Главная   /   Лента новостей
18:34, 20 октября 2025

На акции в поддержку мэра Гюмри задержаны 23 человека

Задержание мэра Гюмри. 20 октября 2025 г. Скриншот видео armenpress / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следственный комитет Армении инициировал уголовное производство по признакам участия в массовых беспорядках и препятствования осуществлению правосудия в ходе событий в Гюмри.

Как писал "Кавказский узел", восемь человек, в том числе мэр Вардан Гукасян, задержаны силовиками в Гюмри по делу о взятках. Обыски в мэрии сопровождались протестной акцией жителей города.

30 марта прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. На них победила правящая партия "Гражданский договор", но набранных ею голосов оказалось недостаточно, чтобы кандидат от партии Сарик Минасян стал мэром, и возможность занять этот пост получил коммунист Вардан Гукасян. Он вступил в должность 19 апреля. 11 сентября силовики сообщили, что сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна Спартак Гукасян задержан по подозрению в вымогательстве. Вардан Гукасян раскритиковал версию о вымогательстве и заявил, что дело носит политический характер, чтобы "свести счеты" с ним самим.

В Гюмри 23 человека задержаны и доставлены в территориальные подразделения полиции. Мэр Вардан Гукасян также задержан и доставлен в Антикоррупционный комитет. Туда же только что прибыли адвокаты и бригада скорой помощи. Один из адвокатов, Арамаис Айрапетян, не исключил, что врачей вызвали для Гукасяна, поскольку он не успел принять утром лекарства и плохо себя чувствует, сообщает издание News.am.

Следственный комитет Армении инициировал уголовное производство по признакам участия в массовых беспорядках. "Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 327 (Участие в массовых беспорядках), части 3 статьи 452 (Воспрепятствование законной должностной или политической деятельности должностного лица) и части 1 статьи 486 (Воспрепятствование осуществлению правосудия или рассмотрению дела) Уголовного кодекса", - говорится в сообщении следкома Армении.

Мэрия Гюмри в связи с задержанием мэра Вардана Гукасяна объявило бессрочную забастовку. "Мы отправляемся в Ереван, мэрия объявляет бессрочную забастовку, она имеет на это право". Задержание Гукасяна он назвал недопустимым. "Что это за репрессии? Получается, кто хоть слово критики скажет, сразу под стражу?", - заявил вице-мэр Аветис Аракелян в беседе с журналистами издания.

Аппарат Омбудсмена Армении в настоящее время изучает всю циркулирующую информацию по ситуации перед зданием мэрии Гюмри с целью обеспечить соответствующую реакцию в рамках своего мандата, говорится в заявлении Защитника прав человека Анаит Манасян, информирует издание "Новости-Армения".

"20 октября в аппарате омбудсмена на основе мониторинга СМИ и соцсетей была получена информация о том, что ситуация перед зданием мэрии Гюмри остается крайне напряженной. Появились публикации о том, что в отношении граждан было, предположительно, применено непропорциональное насилие, а группа лиц была доставлена в отделение полиции", - написала Манасян на своей странице в Facebook*. 

Защитник прав человека отметила, что по ее поручению представитель Ширакского регионального офиса аппарата Омбудсмена в данный момент находится в полицейском отделении с целью на месте ознакомиться с ситуацией по обеспечению прав лиц, лишенных свободы. 

Кроме того, по словам Манасян, в результате мониторинга была получена информация о том, что из-за сложившейся ситуации не обеспечена нормальная работа ряда детсадов, действующих в общине, что повлияло на реализацию права детей на дошкольное образование, пишет издание.

Мэрия Гюмри призвала граждан не поддаваться на провокации. "Несмотря на давление и репрессивные действия в отношении мэра и сотрудников мэрии, имевшие место сегодня, мэрия продолжит работу в обычном режиме завтра", - цитирует заявление мэрии издание.

