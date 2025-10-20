Чиновники мэрии Гюмри задержаны на фоне стихийных протестов горожан

Восемь человек, в том числе мэр Вардан Гукасян, задержаны силовиками в Гюмри по делу о взятках. Обыски в мэрии сопровождались протестной акцией жителей города.

Как писал "Кавказский узел", 11 сентября силовики сообщили, что сын мэра Гюмри Вардана Гукасяна Спартак Гукасян задержан по подозрению в вымогательстве. Вардан Гукасян раскритиковал версию о вымогательстве и заявил, что дело носит политический характер, чтобы "свести счеты" с ним самим.

30 марта прошли внеочередные выборы в Совет старейшин Гюмри. На них победила правящая партия "Гражданский договор", но набранных ею голосов оказалось недостаточно, чтобы кандидат от партии Сарик Минасян стал мэром, и возможность занять этот пост получил коммунист Вардан Гукасян. Он вступил в должность 19 апреля.

После обысков, проведенных сегодня в мэрии Гюмри, восемь человек, в том числе мэр, задержаны по обвинению в получении крупных взяток со стороны должностных лиц, сообщает "Новости-Армения" со ссылкой на Антикоррупционный комитет.

"Получены фактические данные о том, что руководитель общины Гюмри вместе с главным архитектором общины по предварительному сговору требовали и получали взятки", - цитирует издание заявление ведомства. Около здания мэрии собралось несколько сотен человек, говорится в публикации.

Силовики в масках перекрыли входы и выходы из здания, работа мэрии парализована. Часть сотрудников осталась снаружи, так как им не разрешили войти. В какой-то момент ситуация у входа в здание накалилась, между собравшимися и полицией произошла стычка, сообщает News.am.

Внутри здания мэрии также произошла потасовка между сотрудниками и силовиками в масках. Жители Гюмри собрались у здания мэрии, где находится большое число полицейских. Собравшиеся горожане свистят и скандируют «Позор». К зданию прибыл отряд «красных беретов», но собравшиеся не пустили их в здание, опасаясь, что они пришли задержать мэра

При этом Вардан Гукасян оставался в своем кабинете, лишь около 12.27 мск его вывели из мэрии, пишет издание.

Там женщины, девушки, все в страхе, ситуация ужасная

Вице-мэр Гагик Манукян сегодня в публичном обращении призвал горожан защитить избранного мэра. "Дорогие гюмрийцы, выходите из своих домов, приходите к мэрии, чтобы защитить интересы избранного мэра. Пришли из 6-го отделения полиции, 30-40 силовиков окружили мэра. Более 100 вооружённых людей вошли в здание мэрии, полностью дезорганизовали работу. Там женщины, девушки, все в страхе, ситуация ужасная", - приводит его слова издание.

По версии Антикоррупционного комитета Армении, глава общины Гюмри и главный архитектор, узнав о том, что горожанин возвел самовольную постройку на улице Гарегина Нжде, пообещали ему не сносить строение, а легализовать, составив поддельные документы о том, что строение снесено и построено заново. Взамен от горожанина потребовали крупную взятку.

Кроме того, как считает следствие, глава общины "инициировал процесс фальсификации официальных документов с целью создания искусственных оснований для приватизации фактически используемого им и находящегося на балансе общины земельного участка на имя лица, к которому он имел отношение, и легализации самовольно возведенного здания, принадлежащего его близкому родственнику".

"Кроме того, в ходе расследования были получены фактические данные о получении главным архитектором взяток различных размеров от ряда граждан в обмен на совершение незаконных действий еще по 6 делам", - цитирует сообщение ведомства издание.