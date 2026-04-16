16:15, 16 апреля 2026

Сочинцы добиваются ликвидации свалки

Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото корреспондента "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Под окнами домов на улице Новоселов в Сочи контейнерная площадка фактически превратилась в несанкционированную свалку, где живут крысы, а запах не позволяет открывать форточки в квартирах. Однако обращения к властям, вплоть до администрации президента, оказались безрезультатны. 

Как писал "Кавказский узел", жители Сочи регулярно жалуются на проблемы с вывозом мусора. В августе 2025 года сочинцы пожаловались, что возле их домов скапливаются мусорные завалы, которые не вывозятся неделями. Региональный оператор по обращению с твердыми бытовыми отходами, комментируя ситуацию, сослался на недостаток контейнерных площадок, нерадивых горожан и наплыв отдыхающих. В январе этого года жители пожаловались, что мусор на многих улицах не вывозится с декабря, что привело к образованию стихийных свалок.

15 апреля жители трех многоквартирных домов по улице Новоселов, 9, 11 и 13, где проживает около полутора тысяч человек, в Сочи, обратились в прокуратуру с жалобой на несанкционированную свалку и отсутствие реакции со стороны властей. По словам горожан, дома которых расположены практически в центре города, обращения направлялись в различные инстанции, вплоть до администрации президента в течении года, однако проблема не решена.

Крысы бегают прямо днем, дети боятся выходить во двор

Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото корреспондента "Кавказского узла"Жители утверждают, что контейнерная площадка фактически превратилась в несанкционированную свалку. «Крысы бегают прямо днем, дети боятся выходить во двор. Вонь стоит такая, что невозможно открыть окна — особенно летом», — рассказала жительница дома № 9 Татьяна Горбатова.

«Контейнеры переполнены постоянно, мусор лежит рядом неделями. Это уже не площадка, а настоящая свалка», — отметил житель дома №11 Сергей Коваленко.

«Мы боимся инфекций. Здесь и насекомые, и грызуны. Дети гуляют рядом, а антисанитария полная», — сказала жительница дома №13 Марина Гончарова.

По словам еще одного активиста, Алексея Бурцева, проблема усугубляется состоянием подъездных путей: «Подъезд к площадке разрушен, спецтехника не может нормально проехать. Это одна из причин, почему мусор не вывозят вовремя», - считает он.

Обращения — без результата

Жители утверждают, что направляли жалобы в различные инстанции. «Мы писали везде — в мэрию, департаменты, прокуратуру. Даже через администрацию президента обращались. Но ситуация не меняется», — сказал Бурцев.

В последнем ответе замминистра министерства топливно-энергетического комплекса и ЖКХ Краснодарского края Дениса Сороколетова от марта 2026 года указано, что контейнерная площадка закреплена за муниципальным учреждением. «Площадка… закреплена… за МКУ „Управление капитального ремонта“», — говорится в документе .

«ТКО с указанной контейнерной площадки и прилегающей территории вывезен», - отмечает чиновник. По его словам, проводится работа по… установке ограждений… Запланированный срок — 2026 год». По словам местных жителей эти «сроки смещаются уже третий год».

На требование жителей перенести площадку власти ответили отказом.

«Выполнить перенос… не представляется возможным», — указано в апрельском ответе того же министерства (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") только от имени начальника отдела обращения с отходами производства и потребления Виталия Скрипник

Жители утверждают, что ситуация остается прежней.

«Никто ничего полностью не вывез. Нам пишут, что все убрано, но мы это видим каждый день — это не так», — говорит Коваленко.

«Они говорят про контроль, но мы его не видим. Свалка как была, так и есть», — добавила Гончарова.

Юрист указала на обязанность администрации устранить свалку

Свалка на улице Новоселов в Сочи. Фото корреспондента "Кавказского узла"Юрист, занимающаяся вопросами ЖКХ, Елена Павлова отмечает, что «сами ответы чиновников фактически указывают на распределение ответственности — и выявляют противоречия. Согласно федеральному закону №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», обязанность по созданию и содержанию площадок накопления ТКО лежит на органах местного самоуправления.

Она добавила, что в ответе чиновников жителям указано, что: площадка закреплена за муниципальным учреждением (МКУ «УКР»), вывоз отходов осуществляет региональный оператор АО «Крайжилкомресурс», транспортирование выполняет подрядчик. Это означает, что: муниципалитет отвечает за состояние площадки и инфраструктуру, региональный оператор — за своевременный вывоз мусора, подрядчик — за фактическую логистику вывоза.

При этом власти ссылаются на то, что площадка находится вне придомовой территории. Однако это не снимает ответственности с муниципалитета, поскольку речь идет о земле общего пользования. Именно администрация обязана обеспечивать чистоту на данной территории», поясняет юрист Елена Павлова.

Юрист так же обращает внимание, что аналогичная ситуация с мусорными завалами по всему Сочи. Жалобы пишут многие сочинцы, но ответы им приходят все как под копирку. В ответах содержатся ссылки на нарушения со стороны жителей и полномочия полиции. «Потребителям запрещается складировать ТКО вне контейнеров», — указывают чиновники в ответах.

Подобные формулировки не освобождают власти от обязанности обеспечить достаточное количество контейнеров, регулярный вывоз, благоприятное санитарное состояние площадки. В противном случае ответственность не может быть полностью возложена на жителей, указала юрист.

«Ситуация выглядит как типичный конфликт между официальной отчетностью и наблюдаемой реальностью. С одной стороны, власти заявляют о: вывозе мусора, планах модернизации, соблюдении нормативов. С другой — жители фиксируют антисанитарию, наличие грызунов, устойчивый запах, проблемы с вывозом отходов. С учетом действующего законодательства, ответственность за устранение проблемы лежит прежде всего на муниципальных властях и задействованных ими структурах", - указала Павлова 

Она рекомендует жителям с упором на обязанности властей по обеспечению порядка и благоустройства территории, добиваться реакции прокуратуры и проведения проверок. Юрист считает, что таким образом власти показывают, что они не состоятельны и не могут даже навести порядок хотя бы в мусорной сфере ЖКХ. Жители передали в распоряжение "Кавказского узла" фотоподтверждения, который сделаны 14 и 15 апреля. 

Автор: Кристина Романова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

