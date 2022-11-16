Михаил Беньяш* повторно обвинен в дискредитации армии

16 ноября 2022, 10:33

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Силовики составили на краснодарского адвоката Михаила Беньяша* новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале. Первое дело Беньяша о дискредитации военных суд прекратил из-за истечения срока давности.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш*. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К 19 октября в российские суды поступило около 4800 дел по этой статье, в десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Силовики составили 15 ноября новый протокол об административном нарушении по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, посчитав дискредитацией армии публикацию в телеграм-канале Беньяша* "текстовых документов", содержащих короткий пацифистский призыв из двух слов, следует из копии протокола, которую опубликовал Михаил Беньяш* в своем телеграм-канале.

"Наверное, символично, что плавно закончившаяся эпопея по одной 20.3.3 в отношении меня, на следующий же день перешла в другую 20.3.3. На этот раз вменяется не ролик "Протокола", а с десяток моих текстов в канале, в которых прописаны два крамольных слова. […] То же место, те же лица, тот же состав, и я вышел из УВД с протоколом по 20.3.3. И нас опять ждёт веселый и абсурдный судебный процесс (в том же суде) по воспрепятствованию защите мира словами, требующими мир", - написал адвокат.

В предыдущей публикации 15 ноября Михаил Беньяш* сделал репост сообщения из телеграм-канала "Адвокатская улица" о том, что Краснодарский краевой суд отставил в силе решение о прекращении его дела по статье 20.3.3 КоАП, которое принял суд первой инстанции из-за истечения срока давности.

На рассмотрении настоял сам Беньяш*, требуя, чтобы суды "всё-таки дали правовую оценку" его пацифистским высказываниям. "В апреле полиция составила в отношении адвоката протокол о «дискредитации» армии. В суде Михаил Беньяш указал на процессуальные ошибки, а также напомнил о конституционном праве на свободу слова. В итоге Ленинский районный суд [Краснодара] прекратил дело по процессуальным основаниям. Полицейские обжаловали это решение, после чего Краснодарский краевой суд отправил дело на новое рассмотрение. В августе Ленинский суд вновь прекратил дело «по истечению срока давности». Но теперь уже сам Беньяш обжаловал это решение – чтобы «суды высказали свою позицию по поводу виновности в моих словах». Он заявил, что намерен дойти до Конституционного Суда для проверки самой статьи 20.3.3 КоАП", - говорится в публикации.

На заседании в краевом суде адвокат напомнил, что просил дать правовую оценку его высказываниям в ролике «Протокола». "Требование мира не может быть общественно-опасным поступком. Если в моих словах есть событие административного правонарушения, надо чтобы суд сказал: “Да, требование мира в современной России – это правонарушение, это общественно-опасный поступок”. Либо сказал: “Нет, в твоих действиях нет события административного правонарушения”", - приводятся в публикации слова Михаила Беньяша*.

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