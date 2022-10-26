Кубань отличилась количеством дел о дискредитации армии

26 октября 2022, 02:13

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В российские суды за восемь месяцев поступило около 4800 административных дел о дискредитации армии. В десятке регионов, где заведено больше всего таких дел, оказался Краснодарский край.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К примеру, 23 октября стало известно о том, что административное дело о дискредитации армии в отношении краснодарца Шарипа Байсагурова было направлено в суд.

За восемь месяцев со дня вступления в силу административной ответственности за дискредитацию российской армии (статья 20.3.3 КоАП РФ) в суды поступило около 4800 таких дел. Из них 3406 дел зарегистрировано судами первой инстанции, остальные 1354 находились в вышестоящих судах, пишет 25 октября РБК, ссылаясь на данные статистики системы "ГАС Правосудие" и портал московских судов на 19 октября.

Аналогичные данные привел глава МВД России Владимир Колокольцев, выступая в Госдуме. По его словам, пресечено 4,5 тысячи административных правонарушений, связанных с дискредитацией вооруженных сил и распространением о них недостоверных сведений.

Среди регионов Юга России в десятке субъектов, которые стали лидерами по числу поступивших дел о дискредитации, оказался лишь Краснодарский край. В нем зафиксировано 164 таких дела. Для сравнения, больше всего таких дел заведено в Москве - 632.

В Северной Осетии и Чечне не зафиксировано ни одного дела по статье 20.3.3 КоАП РФ, а Карачаево-Черкесии - лишь одно, в Дагестане - девять.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.