Житель Краснодара обвинен в дискредитации российских военных

24 октября 2022, 06:36

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Административное дело по статье о дискредитации российской армии в отношении краснодарца Шарипа Байсагурова поступило в суд.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители России, в том числе Кубани, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). К примеру, 23 октября штрафы в 40 тысяч рублей суд выписал двум активисткам Валерии Герасимовой и Елизавете Шкарупе.

Административное дело по статье о дискредитации российской армии заведено в отношении жителя Краснодара Шарипа Байсагурова. Оно поступило в Прикубанский районный суд кубанской столицы, пишут 23 октября "Кавказ.Реалии"*.

На сайте суда данных о том, когда дело против Байсагурова поступило в суд и планируется его рассмотрение, по данным на 05.00 мск сегодня, 24 октября, нет.

Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

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