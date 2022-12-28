Алексей Аванесян рассказал суду о слежке за Михаилом Беньяшом

28 декабря 2022, 13:36

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На проходящем в Краснодаре повторном процессе по делу Михаила Беньяша, обвиненного в применении насилия к представителям органов власти, адвокат Алексей Аванесян рассказал о событиях, которые происходили в день задержания и избиения силовиками Михаила Беньяша. По данным Аванесяна, за Беньяшом велась слежка, что доказывает видео с уличных камер наблюдения.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 октября 2019 года суд в Краснодаре признал Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских и постановил оштрафовать адвоката на 30 тысяч рублей с учетом месяца его пребывания в СИЗО. Краснодарский краевой суд 22 февраля отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Ленинский райсуд Краснодара. 22 июня суд изменил адвокату меру пресечения: вместо залога в 600 тысяч рублей, назначенного ещё в октябре 2018 года, Беньяшу определили подписку о невыезде. Ленинский районный суд Краснодара 1 июля 2021 года начал заново рассматривать уголовное дело адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в нападении на полицейских. Дело слушается новым составом суда.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия Беньяш, стремясь уклониться от составления административного протокола, "умышлено применил насилие" к полицейским, причинил им физическую боль, "схватил и укусил за руку" одного из оперуполномоченных, а второму "нанес не менее трех ударов локтем в область лица, грудной клетки и верхних конечностей". По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш сам нанес себе травмы после задержания, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

В Ленинском районном суде Краснодара состоялось заседание по делу адвоката Михаила Беньяша, обвиненного в применении насилия по отношению к сотруднику правоохранительных органов, передает присутствовавший на заседании корреспондент "Кавказского узла". Защиту осуществлял адвокат Беньяша Феликс Вертегель. В ходе процесса в качестве свидетеля был допрошен бывший защитник Беньяша - адвокат Алексей Аванесян. Он подробно изложил суду все события, происходившие в день задержания Михаила Беньяша - 9 сентября 2018 года, о которых ему было известно. В этот день должна была состояться массовая протестная акция против пенсионной реформы.

В этот день сотрудники правоохранительных органов и неустановленные лица в гражданской одежде массово задерживали граждан на подходе и в месте проведения анонсированного в оппозиционных соцсетях митинга, показал адвокат.

Аванесян впервые увидел своего подзащитного в кабинете сотрудников полиции в наручниках за спиной со следами побоев на лице. По словам Аванесяна, перед тем как попасть в отделение полиции, ему пришлось "провести около 8 часов возле КПП отдела полиции, куда в рамках операции "Крепость" никого не впускали, в том числе и адвокатов задержанных.

В момент задержания рядом с адвокатом находилась одна из его подзащитных, Ирина Бархатова. На заседании суда Беньяш рассказал, что девушке удалось снять на видео его задержание, она сняла также часть пути в отдел, пока силовики не отняли у нее мобильный телефон. Видеозапись, которую защита просила приложить к материалам дела, так и не удалось обнаружить в материалах, отметили подсудимый и защитники.

Также Аванесян рассказал суду деталях своего адвокатского расследования в части сбора и изучения записей с уличных видеокамер по пути следования Михаила Беньяша и его спутницы Ирины Бархатовой незадолго до задержания.

Видео подтверждает слова Беньяша, что за ним велась слежка. О чем Беньяш в тот же день написал соответствующее заявление в Следственный комитет и в Адвокатскую палату. Задержан Михаил Беньяш был примерно за час до заявленного оппозиционного мероприятия, показал Аванесян.

Единственный вопрос стороны обвинения свидетелю был почти сразу же снят самим обвинителем.

Свидетели Максим Борисов и Дмитрий Больбат - работники администрации Краснодара. Из их показаний следует, что в 14 часов 9 сентября 2018 года они одновременно находились в двух местах: на площади у кинотеатра "Аврора", где начиналось шествие против повышения пенсионного возраста, и в УВД, куда в это же время привезли Беньяша. Беньяш назвал показания чиновников свидетельством фальсификации дела

"Все идет в рабочем порядке, по плану допрос единственного очевидца событий Бархатовой, а также судмедэкспертов, следователя и бывших свидетеле обвинения, а теперь защиты Борисова и Больбата", - прокомментировал ход процесса сам Михаил Беньяш.

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