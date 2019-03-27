Защита Беньяша уличила краснодарских чиновников в лжесвидетельстве

27 марта 2019, 03:14

Два чиновника из районных администраций Краснодара рассказали в суде о задержании участников акции против пенсионной реформы и о том, как Михаил Беньяш был доставлен в управление полиции. Свидетели физически не могли наблюдать оба события, так как они происходили в разных местах в одно время, указала защита.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш обвинен в применении насилия к полицейскому. Координатор краснодарского штаба Навального Размик Симонян связал преследование Беньяша с юридической поддержкой, которую он оказывал оппозиционерам. На заседании 12 марта двое из свидетелей-силовиков не смогли подтвердить в суде свои показания о драке адвоката Михаила Беньяша с полицейскими. 19 марта сотрудник полиции рассказал суду, как Беньяш после задержания сам бился головой об асфальт, но на просьбу опознать Беньяша он указал на адвоката Сергея Костюка.

Михаил Беньяш был задержан 9 сентября 2018 года в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы - адвокат собирался оказывать задержанным активистам юридическую помощь. По словам Беньяша, после задержания его избили. Он отбыл 14 суток административного ареста по делу о неподчинении полицейскому, после чего был задержан по обвинению в нападении на полицейских. 28 сентября 2018 года суд арестовал Беньяша на два месяца, но 23 октября по решению краевого суда адвокат был освобожден под залог в 600 тысяч рублей.

Ленинский районный суд Краснодара 26 марта продолжил допрос свидетелей стороны обвинения по делу Михаила Беньяша. Показания в суде дали сотрудники ДПС, которые в день задержания адвоката находились на дежурстве из-за объявленного в связи с несогласованным митингом усиления. Эти же сотрудники вечером 9 сентября возили Беньяша на медосвидетельствование в городскую больницу, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Первым дал показания сотрудник ДПС Константин Лешков. Он рассказал, что 9 сентября 2018 года находился на территории УМВД по Краснодару вместе с напарником. В момент, когда на территорию управления въехал серый автомобиль, оба находились в патрульной машине, но услышали разговор на повышенных тонах и вышли.

"Двое мужчин в гражданке вытаскивали из машины за руки и за ноги третьего, который нецензурно выражался матом, бил по машине головой и ногами", - рассказал свидетель Лешков. По его словам, полицейские "аккуратно положили на асфальт лицом" третьего мужчину, но тот "стал биться головой об асфальт". "Он кричал, что сотрудники больше работать не будут, что он всех посадит", - рассказал сотрудник ДПС.

Как утверждает Лешков, вечером он доставлял Беньяша по поручению дежурного УВД в больницу вместе с напарником Александром Блага и оперативниками, который проходят по делу в качестве потерпевших. "В машине молодой человек вел себя тихо, молчал. Мы ехали в молчании", - сообщил свидетель. Ссадин на лице Беньяша и наручников на его запястьях сотрудник ДПС не заметил, так как находился за рулем.

По просьбе защиты Константин Лешков уточнил, что находился в момент доставления Беньяша в десяти метрах от машины, на которой его привезли. Он вспомнил, что вместе с адвокатом доставили девушку, которая с "издевкой улыбалась", имея в виду задержанную вместе с Беньяшем активистку Ирину Бархатову, свидетеля защиты. Описать внешность девушки и ее одежду сотрудник ДПС при этом не смог.

Адвокат Александр Пиховкин обратил внимание, что свидетели обвинения запомнили момент доставления Беньяша в УВД абсолютно одинаково: находясь в разных концах автостоянки, все они видели "издевательскую улыбку" Бархатовой, но не обратили внимания, как девушка выглядела. Эти совпадения указывают, что полицейских "попросили" выступить свидетелями, хотя в действительности они доставление Беньяша в УВД не наблюдали, заявил защитник.

"В большей части ваши показания ложные. Вопрос в том, кто их дал - вы или следователь", - заявил Пиховкин, обращаясь к Лешкову. После этой реплики свидетель перестал отвечать на вопросы защиты, заявив, что он ничего не помнит.

Следующий свидетель, сотрудник ДПС Александр Блага, практически дословно повторил суду слова своего напарника Константина Лешкова: он рассказал, как два человека в гражданском вытаскивали из машины третьего, который "нецензурно выражался и бился об автомобиль", передал корреспондент "Кавказского узла".

"Он бился головой снаружи автомобиля по двери, потом бился об открытую дверь, когда его вытаскивали из автомобиля", - рассказал Блага.

Сотрудники администраций запутались в показаниях

После перерыва в суде был допрошен специалист отдела по связям с общественностью администрации Западного округа Краснодара Дмитрий Больбат. Он рассказал, что 9 сентября он находился в центре Краснодара, где проходил несанкционированный митинг против пенсионной реформы - собрались примерно 200-250 человек с плакатами. По словам чиновника, мониторинг несанкционированных акций входит в его должностные обязанности. "Я прибыл узнать, для чего собрались люди. Я должен вызвать полицию в случае несанкционированной акции, но там было много полицейских и звонить мне не пришлось", - сообщил свидетель.

Полицейские предупредили собравшихся, что мероприятие не согласовано с властями, и люди стали расходиться. Исполнить требование полиции отказались примерно 50 человек, они были задержаны и доставлены в УВД по Краснодару. "Поскольку я был свидетелем их неповиновения, я поехал с ними", - пояснил Больбат.

Как утверждает чиновник, во дворе управления он наблюдал доставление Беньяша. "Молодой человек сам вышел из транспортного средства и последовал в УВД. Пройдя немного он начал кричать: "Вы не имеете права! Я буду жаловаться, вы действуете неправомерно!" - рассказал Больбат.

Беньяш вырывался и пытался убежать, но силовики скрутили его и положили лицом на асфальт. "Когда он лежал на асфальте, ему сзади застегнули наручники и он несколько раз ударился головой об асфальт", - рассказал свидетель. На уточняющие вопросы защиты Дмитрий Больбат ответить не смог - по словам мужчины, он сидел в автомобиле и разглядеть детали происходящего ему мешали открытые дверцы машины.

Специалист отдела общей безопасности администрации Центрального района Максим Борисов также находился на площади по поручению руководства: по словам чиновника, начальство приказало ему наблюдать за акцией протеста в нерабочий день, причем поручение не оплачивалось как работа в выходные. После задержания оппозиционеров он тоже приехал в УВД, чтобы дать показания против них, и увидел момент доставления Беньяша. "Подъехал автомобиль, двое вышли и начали тянуть из машины третьего. Он был не доволен, кричал, а потом сам повредился об асфальт, а не сотрудники полиции его били", - сообщил Борисов. Он подчеркнул, что полицейские "аккуратно положили молодого человека лицом на асфальт, а потом аккуратно застегнули сзади наручники". Михаил Беньяш во время опроса свидетеля Борисова перечислил фамилии некоторых задержанных, которые были оштрафованы и арестованы после митинга 9 сентября. Борисов заявил, что не знает эти фамилии. Показания Борисова и Больбата есть в административных делах этих активистов, отметил подсудимый. Беньяш обратил внимание на противоречие в показаниях чиновников. Из показаний Борисова и Больбата следует, что в 14 часов 9 сентября они одновременно находились в двух местах: на площади у кинотеатра "Аврора", где начиналось шествие против повышения пенсионного возраста, и в УВД, куда в это же время привезли Беньяша. Чиновники не могли наблюдать и задержания активистов, и его доставление, подчеркнул адвокат Беньяш. "Мероприятие началось в 14 часов, все доказательства этому опубликованы в интернете. Именно в 14 часов стали появляться публикации о задержаниях", - сказал он. "Там была сумбурная обстановка, много задержанных, материалы писались в нервной обстановке, в спешке. Возможно полицейские написали не то время, моя ошибка, что я не проверил время", - пояснил свидетель Борисов. Адвокат Александр Пиховкин попросил суд истребовать материалы дел об административных правонарушениях в отношении задержанных 9 сентября - эти дела рассматривал тот же Ленинский районный суд. "Возникли сомнения в правдивости показаний этих свидетелей (Борисова и Больбата), поэтому просим удовлетворить ходатайство", - отметил Пиховкин. Гособвинитель не возражал, судья Диана Беляк удовлетворила ходатайство защиты. Беньяш назвал показания чиновников свидетельством фальсификации дела Свидетели обвинения давали идентичные показания и на следствии, и в суде, обратил внимание московский адвокат Беньяша Александр Пиховкин. "Безусловно это является грубейшим нарушением уголовного процесса. Я не поленился провести свою экспертизу: из 4700 печатных знаков совпадают до 4400 знаков, совпадения вплоть до орфографических ошибок. Мы устанавливаем также физическое раздвоение свидетелей обвинения, их способность отказываться в двух местах одновременно", - заявил Пиховкин корреспонденту "Кавказского узла". Из-за ложных свидетельских показаний многие люди, участвовавшие в акции 9 сентября, могли понести незаслуженное наказание, отметил защитник. Сомнения защиты в показаниях свидетелей Борисова и Больбата невозможно устранить - оба чиновника, в чьи обязанности входит сопровождение массовых мероприятий, выступали свидетелями событий, которые происходили в одно время в разных местах, указал Михаил Беньяш корреспонденту "Кавказского узла"

"Я утверждаю, что это штатные свидетели со стороны государства. Их работа заключается в том, чтобы ходить на публичные мероприятия и давать подобного рода показания. Я категорично утверждаю, что один из них после 14 часов находился в районе "Авроры", это запечатлела видеокамера. И он никак не мог видеть, что я боюсь головой об асфальт", - заявил Беньяш. По словам Беньяша, это очевидное доказательство фальсификации материалов дела. "Если бы мы системно не вели контроль всех административных дел активистов - с подробнейшим учетом всех полицейских, которые составляют административные протоколы, всех ложных понятых и свидетелей, - то мы бы это не вскрыли. Данное обстоятельство было вскрыто в течение получаса после того, как я ознакомился с материалами уголовного дела: тут же выяснилось, что два свидетеля однозначно врут", - сказал он.

Следующее заседание суда состоится 2 апреля. Суд планирует исследовать дела об административных правонарушениях и допросить свидетелей защиты.

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