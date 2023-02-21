Обвинение попросило оштрафовать Беньяша* по делу о нападении на силовика

21 февраля 2023, 20:51

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Прокурор на сегодняшнем заседании в Ленинском районном суде Краснодара потребовал 40 тысяч рублей штрафа для Михаила Беньяша* по делу о нападении на силовика.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2018 года Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш*, стремясь уклониться от составления административного протокола, "умышленно применил насилие" к полицейским, причинил им физическую боль, "схватил и укусил за руку" одного из оперуполномоченных. Суд признал его виновным в нападении на полицейских и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Краснодарский краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. 10 февраля защита потребовала отвода судьи в связи с предвзятостью, но суд отказался удовлетворить ходатайство. 16 февраля Беньяш* на заседании зачитал рецензию на экспертизу, в которых указывается на множественные недостатки и нарушения при ее проведении. В частности, не был сверен след укуса Беньяша* со следом на теле силовика. В связи с этим Беньяш* заявил ходатайство о проведении судебно-медицинской стоматологической экспертизы для идентификации следов, однако 17 февраля суд отказал в проведении экспертизы.

В Ленинском районном суде сегодня начались прения по делу о нападении на силовика. В зале заседания присутствовали 12 слушателей. В начале заседания Беньяш ходатайствовал о проведении видеосъемки выступлений стороны защиты в прениях, суд ходатайство принял, сообщил корреспондент "Кавказского узла", посетивший заседание.

Защита в прениях заявила о невиновности подсудимого во вменяемых ему преступлениях. В качестве доказательств невиновности подсудимого защитой были предъявлены показания врача, проводившего первый осмотр потерпевшего, показания свидетелей обвинения, из которых следует, что никто не видел, как Беньяш* нанес телесные повреждения потерпевшему.



Прокурор заявил, что Беньяш* избил и укусил силовиков и потребовал штрафа в 70 тысяч рублей. Учитывая положительные характеристики Беньяша, наличие несовершеннолетнего ребенка и уже имеющийся срок содержания под стражей, прокурор предложил снизить сумму штрафа до 40 тысяч рублей.

Прокурор указал, что так как показания Беньяша* и Бархатовой совпадают и не противоречат друг другу, значит к ним надо отнестись критически, сообщил сегодня Беньяш* в своем Telegram-канале.

В момент задержания рядом с адвокатом находилась одна из его подзащитных, Ирина Бархатова. На заседании суда Беньяш* рассказал, что девушке удалось снять на видео его задержание, она сняла также часть пути в отдел, пока силовики не отняли у нее мобильный телефон. Видеозапись, которую защита просила приложить к материалам дела, так и не удалось обнаружить в материалах, отметили подсудимый и защитники.

Он прокомментировал требование о штрафе. "40 000 штрафа, за то, что полицейские меня же и избили. Последнее слово по 318 УК назначено на 1 марта 2023 года в 16.30", - написал Беньяш*.

В 2018 году после возбуждения дела против Беньяша* юрист Павел Чиков опубликовал на своей странице в Facebook** обращение в Федеральную палату адвокатов, в котором призвал органы госвласти "эффективно расследовать нападение на адвоката Беньяша*". Обращение в защиту Михаила Беньяша подписали более 370 адвокатов из разных регионов России.

17 февраля совет адвокатской палаты Краснодарского края лишил Михаила Беньяша* адвокатского статуса на три года в связи с нарушением адвокатской этики в его постах в Telegram-канале. Он пообещал обжаловать лишение статуса в суде. Адвокаты обратились к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с петицией в защиту Михаила Беньяша*. Она опубликована на сайте "Legal Petition - Обращения профессионального адвокатского и юридического сообщества", на 20.40 мск 21 февраля под ней насчитывается 170 подписей.

28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр иноагентов. Адвокат обжаловал это решение, и 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста. Однако 31 января Первомайский райсуд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения и обязал Беньяша* вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу* в снятии статуса иноагента.

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