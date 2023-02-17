Суд отказал защите Беньяша* в проведении экспертизы

17 февраля 2023, 12:40

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Районный суд в Краснодаре не удовлетворил ходатайство защиты о проведении экспертизы по делу адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в нападении на полицейского.

Как писал "Кавказский узел", 16 февраля на заседании Ленинского райсуда Краснодара по делу Михаила Беньяша о нанесении телесных повреждений сотруднику полиции Беньяш зачитал из рецензии на экспертизу, в которых указывается на множественные недостатки и нарушения при ее проведении. В частности, не был сверен след укуса Беньяша со следом на теле силовика. В связи с этим Беньяш заявил ходатайство о проведении судебно-медицинской стоматологической экспертизы для идентификации следов, и суд объявил перерыв до 17 февраля.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш, стремясь уклониться от составления административного протокола, "умышленно применил насилие" к полицейским, причинил им физическую боль, "схватил и укусил за руку" одного из оперуполномоченных. Суд признал его виновным в нападении на полицейских и оштрафовал на 30 тысяч рублей. Краснодарский краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. 10 февраля защита Беньяша потребовала отвода судьи в связи с предвзятостью, но суд отказался удовлетворить ходатайство.

Сегодня в Ленинском райсуде состоялось заседание по делу Михаила Беньяша, обвиняемого по статье 318 УК РФ (нанесение телесных повреждений сотрудникам полиции). В зале присутствовали двое слушателей, заседание продлилось 20 минут, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании.

Суд отказался удовлетворить ходатайство стороны защиты о проведении судебно-медицинской стоматологической экспертизы. В ответ на эмоциональную реакцию одного из слушателей в связи с решением суда прокурор предложил секретарю судьи "вызвать приставов", но защита, сославшись на нормы Уголовно-процессуального кодекса, попросила прокурора "вести себя соответственно".

Следующее заседание назначено на 16.30 мск 21 февраля. Предполагается, что в этот день состоятся прения сторон. "Приговор может быть вынесен в следующем заседании или немного позже", - прокомментировал итог заседания Михаил Беньяш корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, по словам Михаила Беньяша, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось завести на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в ЕСПЧ. Обвинение утверждает, что Беньяш* сам нанес себе травмы после задержания.

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