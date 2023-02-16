Суд отказался вернуть в прокуратуру дело Михаила Беньяша*

16 февраля 2023, 22:25

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Защита обвиняемого в нападении на силовиков адвоката Михаила Беньяша* потребовала вернуть его дело в прокуратуру после известия о том, что утеряны медкарты силовиков, которых следствие считает потерпевшими. Суд отклонил ходатайство и отказался вызвать на процесс следователя, который забрал эти медкарты из больницы.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2018 года Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. 1 октября 2019 года суд признал его виновным в нападении на полицейских и постановил оштрафовать на 30 тысяч рублей. Краснодарский краевой суд 22 февраля 2021 года отменил приговор и направил дело на пересмотр в Ленинский райсуд Краснодара. 22 июня 2021 года суд изменил адвокату меру пресечения с залога на подписку о невыезде. Ленинский районный суд Краснодара 1 июля 2021 года начал заново рассматривать дело. Защита Беньяша* на заседании 13 февраля добилась приобщения к делу рецензии на экспертизу следов повреждений на теле одного из потерпевших и истребования медицинских карт потерпевших силовиков.

По словам Михаила Беньяша*, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось завести на силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш* обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш* сам нанес себе травмы после задержания.

В Ленинском районном суде Краснодара сегодня состоялось очередное заседание по делу Михаила Беньяша* о нанесении телесных повреждений сотруднику полиции. Интересы Беньяша* представлял адвокат Феликс Вертегель. В зале заседания присутствовали шесть слушателей и корреспондент "Кавказского узла".

Суду не удалось истребовать медкарты силовиков, которые проходят по делу потерпевшими. Медучреждения, в которые были направлены запросы о предоставлении медицинской документации, сообщили, что эти документы были изъяты следователем в 2018 году и назад не возвращены. Этих документов нет и в хранилище вещественных доказательств, то есть они утеряны, постановления о выемке из медучреждения в материалах дела также нет. В связи с этим защита заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру, но суд отказался удовлетворить его.



Беньяш* заявил также ходатайство о вызове в суд следователя Данильченко, который согласно материалам дела проводил изъятие медкарт и троих сотрудников регистратуры Краснодарской краевой больницы № 1. По мнению Беньяша*, "следователь Данильченко совершил служебный подлог, проведя изъятие без постановления и процедур УПК". Суд отказал в удовлетворении этого ходатайства, так как, по его мнению, все показания и документы уже содержатся в материалах дела.



Адвокат Вертегель возразил, что в деле появился ответ от больницы, в котором ссылаются на постановление о производстве выемки, которого нет в деле, и только повторный опрос свидетелей и следователя сможет прояснить ситуацию с передачей и местонахождением медкарт.

Беньяш* заявил о необходимости вызова в суд специалистов, которые составили рецензию на судебно-медицинскую экспертизу, на которую опирается обвинение. Прокурор ходатайство не поддержал, и выступил со встречным ходатайством об изъятии из материалов дела рецензии на экспертизу. В обоих ходатайствах суд отказал.



Михаил Беньяш* после этого зачитал в суде выдержки из рецензии на экспертизу, в которых указывается на множественные недостатки и нарушения при проведении и заключении экспертизы. Из текста также следует, что самый очевидный и наглядный для следствия метод экспертизы – сверка следа укуса обвиняемого Беньяша* со следом на теле силовика – не был применен. В связи с этим Беньяш* заявил ходатайство о проведении такой судебно-медицинской стоматологической экспертизы для идентификации следов. Суд объявил перерыв до 17 февраля.

Напомним также, что 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов, что позволило ему с этого дня не ставить в своих публикациях маркировку иноагента. 31 января Первомайский районный суд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения о внесении адвоката Михаила Беньяша* в список иноагентов и обязал его вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу* в снятии статуса иноагента.

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