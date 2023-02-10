Суд отказался снять с Беньяша* статус иноагента

10 февраля 2023, 19:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Иск краснодарского адвоката Михаила Беньяша* к Минюсту в связи с присвоением статуса иноагента суд не удовлетворил.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 13 декабря стало известно, что суд в Сочи отстранил Беньяша* от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш* как иностранный агент не имеет допуска к гостайне. 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов, что позволило ему с этого дня не ставить в своих публикациях маркировку иноагента. 31 января Первомайский районный суд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения о внесении адвоката Михаила Беньяша* в список иноагентов и обязал его вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. На последнем заседании 7 февраля Минюст не предоставил свои возражения по иску.

Суд в Краснодаре отказал адвокату Михаилу Беньяшу* в снятии статуса иноагента, сообщил корреспондент "Кавказского узла", побывавший на заседании суда.

Михаил Беньяш* - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года краевое управление Минюста потребовало лишить его адвокатского статуса. 6 февраля суд в Краснодаре признал публикацию адвоката Михаила Беньяша* дискредитацией российской армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей. Заседание прошло в отсутствие адвоката, он намерен обжаловать решение суда

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