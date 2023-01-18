Сотрудник Росгвардии. Скриншот t.me/rosgvard_krasnodar

18 января 2023, 17:33

Оставлен в силе приговор по делу кубанских росгвардейцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы кубанских росгвардейцев, уволенных после отказа ехать на Украину, сообщил сегодня адвокат Михаил Беньяш*, чье ходатайство об участии в процессе суд не стал рассматривать.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 13 декабря стало известно, что суд в Сочи отстранил Беньяша от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш* как иностранный агент не имеет допуска к гостайне. 16 января суд в Краснодаре приостановил на время рассмотрения иска Беньяша* решение Минюста России о внесении адвоката в реестр иностранных агентов. Это решение суда позволяло ему добиваться возможности его участия в процессе по делу кубанских росгвардейцев.

25 февраля 2022 года командир взвода роты ОМОН Росгвардии Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта 2022 года от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров. 30 сентября 2022 года суд отказался восстановить их на службе. Защита обжалует это решение, заявил тогда Михаил Беньяш*. 

Беньяш* 17 января обратился в суд с просьбой допустить его к участию в процессе, сообщил он сегодня в своем Telegram- канале. “Позавчера вечером инагентство было приостановлено и вчера утром я определение получил. А вчера в 14.10, кроме всего прочего было и рассмотрение апелляции в Третьем апелляционном суде. Мы оперативно закинули туда определение о приостановке агентства с просьбой вернуть меня в процесс, ибо уже можно”, - написал он.

По его словам, суд не стал рассматривать возможность его допуска к процессу, “и жалобу рассмотрели в отсутствие вообще всех”.

Как следует из карточки дела на сайте суда, решение суда первой инстанции по делу росгвардейцев было оставлено в силе, решение вынесено 17 января.

15 декабря 2022 года Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. По словам юристов, требование Минюста должна рассмотреть специальная квалификационная комиссия и совет Адвокатской палаты Краснодарского края. При этом они отметили, что лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся. 9 января Беньяш сообщил о получении письма из Адвокатской палаты Краснодарского края о возбуждении дисциплинарного производства по требованию Минюста России.

Управление Минюста России по Краснодарскому краю заявило, что Беньяш* подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш* усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

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* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

"Защита Беньяша* убедила суд допросить свидетелей по делу о нападении на силовиков", "Беньяш счел неправосудным отказ рассмотреть иск мобилизованного кубанца", Съемки в пацифистском ролике привели Михаила Беньяша к административному протоколу".

Автор: "Кавказский узел"

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