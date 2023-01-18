Оставлен в силе приговор по делу кубанских росгвардейцев

18 января 2023, 17:33

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы кубанских росгвардейцев, уволенных после отказа ехать на Украину, сообщил сегодня адвокат Михаил Беньяш*, чье ходатайство об участии в процессе суд не стал рассматривать.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 13 декабря стало известно, что суд в Сочи отстранил Беньяша от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш* как иностранный агент не имеет допуска к гостайне. 16 января суд в Краснодаре приостановил на время рассмотрения иска Беньяша* решение Минюста России о внесении адвоката в реестр иностранных агентов. Это решение суда позволяло ему добиваться возможности его участия в процессе по делу кубанских росгвардейцев.

25 февраля 2022 года командир взвода роты ОМОН Росгвардии Фарид Читав и 11 бойцов из его роты, находившиеся в Крыму на учениях, отказались исполнить приказ командира о пересечении границы России и Украины. Бойцов вернули в Краснодар, провели служебную проверку и уволили. Росгвардейцы сочли увольнение незаконным и подали в суд иск о восстановлении на службе. 29 марта 2022 года от иска отказались сам Читав и еще восемь бойцов, исковые требования поддержали лишь три росгвардейца: Владислав Асташев, Андрей Барбаков и Виктор Гусаров. 30 сентября 2022 года суд отказался восстановить их на службе. Защита обжалует это решение, заявил тогда Михаил Беньяш*.

Беньяш* 17 января обратился в суд с просьбой допустить его к участию в процессе, сообщил он сегодня в своем Telegram- канале. “Позавчера вечером инагентство было приостановлено и вчера утром я определение получил. А вчера в 14.10, кроме всего прочего было и рассмотрение апелляции в Третьем апелляционном суде. Мы оперативно закинули туда определение о приостановке агентства с просьбой вернуть меня в процесс, ибо уже можно”, - написал он.

По его словам, суд не стал рассматривать возможность его допуска к процессу, “и жалобу рассмотрели в отсутствие вообще всех”.

Как следует из карточки дела на сайте суда, решение суда первой инстанции по делу росгвардейцев было оставлено в силе, решение вынесено 17 января.

15 декабря 2022 года Михаил Беньяш* сообщил, что краевое управление Минюста потребовало от краснодарской палаты адвокатов лишить его адвокатского статуса. По словам юристов, требование Минюста должна рассмотреть специальная квалификационная комиссия и совет Адвокатской палаты Краснодарского края. При этом они отметили, что лишение статуса предусмотрено за грубые нарушения, а названные Минюстом основания к ним не относятся. 9 января Беньяш сообщил о получении письма из Адвокатской палаты Краснодарского края о возбуждении дисциплинарного производства по требованию Минюста России.

Управление Минюста России по Краснодарскому краю заявило, что Беньяш* подрывал статус адвокатуры, размещая в своем телеграм-канале публикации, содержащие "некорректные высказывания" в отношении органов власти, что несовместимо со статусом адвоката. Сам Беньяш* усомнился в том, что решение о лишении его статуса будет вынесено на этом основании. Минюст не стал проводить полноценную лингвистическую экспертизу, а без нее квалификационная комиссия не сможет принять решение, пояснил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России