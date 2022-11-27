Защита Беньяша* убедила суд допросить свидетелей по делу о нападении на силовиков

27 ноября 2022, 14:32

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Краснодаре удовлетворил просьбу защиты вызвать для допроса свидетелей по делу о нападении на полицейских, в котором обвиняется адвокат Михаил Беньяш*.

Как писал "Кавказский узел", 11 октября 2019 года суд в Краснодаре признал Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских и с учетом месячного пребывания в СИЗО постановил оштрафовать его на 30 тысяч рублей. 22 февраля 2021 года Краснодарский краевой суд отменил приговор и направил дело на повторное рассмотрение в Ленинский райсуд Краснодара в ином составе суда.

Судья районного суда не внесла в приговор доказательства, свидетельствующие в пользу защиты Беньяша, там было заключение судмедэксперта о том, что кровоподтек на руке потерпевшего сотрудника полиции не характерен для человеческого укуса, заявила защита. Допрошенный в августе 2019 года врач сообщил суду, что не видел следов укусов на руках полицейских, в нападении на которых обвинялся Беньяш. Ранее в суде судмедэксперт сообщила, что потерпевший мог получить травмы за сутки до задержания Беньяша.

25 ноября на заседании Ленинского райсуда проходило представление доказательств защиты, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Беньяш. "В том числе была представлена медицинская экспертиза, показавшая, что повреждение у полицейского не было укусом, о котором заявлялось ранее", - сказал он.

Попытки добиться расследования действий самих полицейских, которые, по словам Беньяша, напали на него, потерпели неудачу, добавил адвокат. "Дело много раз прекращали и возобновляли, потом отказали в возобновлении. Я обратился в суд, в суде их [полицейских] поддержали. Обратился в апелляцию, там поддержали отказ в поддержке требования о возобновлении расследования. Обратился в кассацию - мне сказали, что суд правильно все сделал", - рассказал он.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По словам адвоката, после задержания его избили, однако следствие четырежды отказалось возбуждать в отношении силовиков уголовное дело. Суды на Кубани сочли эти отказы обоснованными, и Михаил Беньяш обратился в Европейский суд по правам человека. Обвинение утверждает, что Беньяш сам нанес себе травмы после задержания.

Беньяш добавил, что, по его данным, ЕСПЧ принял его жалобу, но сведений о ее дальнейшей судьбе у него нет. В своем телеграм-канале Михаил Беньяш, по состоянию на 14.31 мск 27 ноября, не опубликовал информацию о прошедшем 25 ноября заседании.

Дело сейчас на стадии предоставления доказательств стороной защиты, подтвердил адвокат Беньяша Феликс Вертегель. "Суд удовлетворил ходатайство защиты о вызове свидетелей, в связи с чем дело отложили. Дата следующего заседание еще не известна", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, поводом для вызова свидетелей стали письменные доказательства, которые имеются в материалах дела. "Это протоколы следственных действий, опросов потерпевших, где они сообщают характер повреждений и их локализацию, которые не совпадают с судебно-медицинской экспертизой и первичным осмотром", - пояснил он, добавив, что суд "одинаково реагирует" на доказательства как обвинения, так и защиты.

Напомним, 28 октября имя Михаила Беньяша появилось в реестре физлиц-иноагентов на сайте Минюста России. В качестве причины его внесения в список ведомство указало "осуществление политической деятельности", а источником его иностранного финансирования назвало Украину. Беньяш заявил, что не получал от Украины финансирование, и что обжалует в суде включение своего имени в реестр. Также он отметил, что статус иностранного агента исключает для адвоката возможность ведения дел с гостайной.

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