Беньяш* в последнем слове назвал свое уголовное преследование местью

01 марта 2023, 21:46

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Адвокат Михаил Беньяш* в последнем слове на суде по делу о нападении на силовиков отказался признать вину и назвал свое уголовное преследование местью за противоречащую курсу властей позицию, в том числе по поводу военной операции на Украине.

Как писал "Кавказский узел", 9 сентября 2018 года адвокат Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш, стремясь уклониться от составления административного протокола, "умышленно применил насилие" к полицейским, причинил им физическую боль, "схватил и укусил за руку" одного из оперуполномоченных. 16 февраля Михаил Беньяш* указал в суде на множественные недостатки и нарушения при проведении экспертизы и заявил ходатайство о проведении судебно-медицинской стоматологической экспертизы для идентификации следов укуса , однако 17 февраля суд отказал в этом. На заседании 21 февраля прокурор потребовал 40 тысяч рублей штрафа для Михаила Беньяша*. Обвинение не предоставило ни доказательств нападения Михаила Беньяша* на силовиков, ни достоверного подтверждения их травм, указала защита.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а в начале 2023 года лишен адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

На заседание по делу против Михаила Беньяша о нападении на силовиков в Ленинский районный суд Краснодара сегодня пришли 17 человек. Многие из них рассказали, что знают Беньяша лично - встречали Михаила на митингах, посещали его лекции по правовой безопасности, и были впечатлены его выступлениями. Им близка его "борьба за правду, честность и справедливость", а преследование Беньяша они считают политически мотивированным, рассказали они корреспонденту "Кавказского узла".



В качестве слушателя пришла и краснодарская активистка Яна Антонова. "Существование 318-й статьи Уголовного кодекса России 1 несправедливо и нецелесообразно, данная статья должна быть упразднена" - сказала Антонова корреспонденту "Кавказского узла".

Михаил Беньяш в последнем слове отказался признать вину, назвав обвинения в свой адрес "ложью и фальсификацией". Он напомнил о том, что показания потерпевших противоречивы, а из показаний свидетелей следует, что никто из них не видел нападения на сотрудников полиции. По его словам, доказательства обвинения, а именно медицинские карты, были получены незаконно, экспертиза также была проведена с нарушениями. Защита в течение предыдущих заседаний и прений предъявила много доводов в пользу невиновности подсудимого, и прокурор, в свою очередь, не опроверг ни одного из них. Но, несмотря на это, Беньяш уверен, что эти доводы не будут учтены при вынесении приговора. "Я не могу доказать свою невиновность суду, которому сам факт невиновности неинтересен" - сказал он.

По его словам, многие его коллеги просили его не сдаваться и не покидать страну. Он пообещал им и себе, что не уедет, пока не добьётся оправдательного приговора. Беньяш рассказал, как тяжело ему сейчас наблюдать за тем, как "самые умные, добрые, энергичные" уезжают или садятся в тюрьму, а остальные наблюдают за этим и молчат. "За правду в России принято сажать. Трусость - самый страшный порок, наша страна погрязла в нем по уши", - подчеркнул он.

Свое преследование он связал со смелостью высказывать свое мнение. Беньяш напомнил в последнем слове, что 24 февраля 2022 его задержали за то, что он вышел с другими краснодарцами, чтобы выразить свое несогласие с началом специальной военной операции на Украине. 14 апреля 2022 года на него составили протокол за публичную просьбу к матерям солдат-срочников забирать своих детей из зоны СВО. 28 октября 2022 года его признали иностранным агентом. 15 ноября 2022 года на него составили протокол о дискредитации российской армии за публикации в Telegram-канале.

28 февраля 2022 года в интернете был опубликован пацифистский ролик коллектива журналистов, юристов и гражданских активистов "Протокол", герои которого высказали свое мнение по поводу ситуации на Украине и прокомментировали действия России. В съемках видео принял участие и Михаил Беньяш*. В связи с этим в апреле сотрудники полиции составили на него протокол по статье о дискредитации армии. Суд прекратил это дело из-за истечения срока давности. В ноябре силовики составили на Беньяша* новый протокол, посчитав дискредитацией армии публикации с пацифистским призывом в его телеграм-канале. 7 февраля суд в Краснодаре признал публикацию Беньяша дискредитацией российской армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

"Я критиковал государственную власть и органы адвокатуры, это нормально. Я сопротивлялся, когда неизвестные люди напали на меня и пытались забрать мою вещь, это тоже нормально. Так поступает свободный человек. А раб падает на колени и закрывает голову руками", - заявил Беньяш.

В заключение своего последнего слова Беньяш подчеркнул, что "защита людей - это правильный, нужный, одобряемый в обществе поступок. "Вам не кажется, что если добрый поступок в стране запрещён законом, в стране правит зло? Требовать мира - это добро. Сажать за слова о мире - это зло. Я верю в то, что наша работа, какой бы ничтожной она ни казалась сейчас, принесет свои плоды. И благодаря усилиям тысяч неравнодушных людей зло уйдёт из нашей страны, и в ней воцарится мир. Это моё последнее слово", - указал он.

Суд удалился для в совещательную комнату, новое заседание назначено на 6 марта на 9.30 мск.

Беньяш отметил, что не надеется на оправдательный приговор. "Мы делаем свое дело, они - свое", сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

17 февраля совет адвокатской палаты Краснодарского края лишил Михаила Беньяша* адвокатского статуса на три года в связи с нарушением адвокатской этики в его постах в Telegram-канале. Он пообещал обжаловать лишение статуса в суде. Адвокаты обратились к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с петицией в защиту Михаила Беньяша. Она опубликована на сайте "Legal Petition - Обращения профессионального адвокатского и юридического сообщества", на 21.20 мск 1 марта под ней насчитывается 191 подпись.

На данный момент Беньяшу запрещено осуществлять деятельность юридического представителя, пояснил адвокат Феликс Вертегель, представляющий интересы Беньяша по делу о нападении на силовиков. По его словам, это однозначный запрет на профессию.

"Кавказский узел" также писал, что дело Беньяша рассматривается в суде повторно, ранее суд признал его виновным в нападении на силовиков и оштрафовал на 30 тысяч рублей, но Краснодарский краевой суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. На новом рассмотрении 10 февраля защита Беньяша потребовала отвода судьи в связи с предвзятостью, но суд отказался удовлетворить ходатайство.

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