ЕСПЧ признал нарушением избиение и арест Беньяша*

20 июля 2023, 15:47

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Европейский суд по правам человека обязал власти России выплатить краснодарскому адвокату Михаилу Беньяшу 16 тысяч евро за избиение силовиками после задержания и за административный арест. Решение принято на фоне отказа России исполнять постановления ЕСПЧ.

Как писал "Кавказский узел", 27 марта ЕСПЧ коммуницировал жалобы Михаила Беньяша на задержание и избиение силовиками в сентябре 2018 года и на арест в январе 2021 года.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш применил насилие к полицейским, причинив им физическую боль, схватил и укусил за руку одного из силовиков. Сам Беньяш сообщал, что после задержания его избили. В сентябре 2019 года, после того, как суды на Кубани признали законным отказ возбудить дело об избиении Беньяша, он подал жалобу в ЕСПЧ. 22 января 2021 года Михаил Беньяш* был задержан по подозрению в организации несанкционированной акции и арестован на пять суток.

Европейский суд по правам человека вынес решение по жалобам на задержание Михаила Беньяша в день акции против повышения пенсионного возраста в 2018 году и на арест в 2021 году, сообщает сегодня "Кавказ.Реалии"*.

Решение, размещенное на сайте суда, датировано 20 июля. ЕСПЧ признал нарушение статей 3 (Запрещение пыток), 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (Право на справедливое судебное разбирательство) и 11 (Свобода собраний и объединений) Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод и назначил Беньяшу компенсацию в размере 16 тысяч евро, указано в опубликованном документе.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Напомним, по версии следствия, при задержании 9 сентября 2018 года Михаил Беньяш применил насилие к полицейским, причинив им физическую боль, схватил и укусил за руку одного из силовиков.

6 марта 2023 года Ленинский райсуд Краснодара приговорил Михаила Беньяша к штрафу в 30 тысяч рублей, признав его виновным в нападении на силовиков. Беньяш, который в последнем слове отказался признать вину, заявил, что будет обжаловать приговор.

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