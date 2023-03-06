06 марта 2023, 10:30

Суд в Краснодаре приговорил Беньяша* к штрафу

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Ленинский районный суд Краснодара назначил адвокату Михаилу Беньяшу* штраф в 30 тысяч рублей по делу о нападении на силовиков.

Как писал "Кавказский узел", адвокат Михаил Беньяш* в последнем слове на суде по делу о нападении на силовиков отказался признать вину и назвал свое уголовное преследование местью за противоречащую курсу властей позицию, в том числе по поводу военной операции на Украине.

Михаил Беньяш - кубанский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а в начале 2023 года лишен адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

В Ленинском районном суде Краснодара сегодня состоялось последнее заседание по делу Михаила Беньяша* (ст. 318 УК России - нанесение телесных повреждений сотрудникам полиции). На заседании присутствовал адвокат Евгений Гудым. Поддержать подсудимого пришли восемь человек, передает корреспондент "Кавказского узла".

Судья зачитал приговор, заседание длилось около десяти минут. Беньяшу* назначили штраф в 30 тысяч рублей. Присутствовавшие на заседании не были удивлены решением. Сам Беньяш* заявил, что будет обжаловать приговор.

Напомним, 9 сентября 2018 года адвокат Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш*, стремясь уклониться от составления административного протокола, "умышленно применил насилие" к полицейским, причинил им физическую боль, "схватил и укусил за руку" одного из оперуполномоченных. 16 февраля Михаил Беньяш* указал в суде на множественные недостатки и нарушения при проведении экспертизы и заявил ходатайство о проведении судебно-медицинской стоматологической экспертизы для идентификации следов укуса, однако 17 февраля суд отказал в этом. На заседании 21 февраля прокурор потребовал 40 тысяч рублей штрафа для Михаила Беньяша*. Обвинение не предоставило ни доказательств нападения на силовиков, ни достоверного подтверждения их травм, указала защита.

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Примечание:

"Адвокат Ноздринова заявила о нарушении его права на защиту", "ЕСПЧ назначил компенсацию краснодарскому активисту", "Житель Ставрополя избежал третьего штрафа за дискредитацию армии в пацифистских листовках".

Автор: Анна Калашникова источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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