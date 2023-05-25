Суд утвердил решение о признании Беньяша* иноагентом

25 мая 2023, 17:58

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Краснодарский краевой суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу Михаила Беньяша* на решение суда первой инстанции, который отказался снять с него статус иноагента. Беньяш* отметил, что признание адвоката иноагентом за "получение иностранного финансирования" от подзащитных создает риски для адвокатов, которые представляют в суде иностранцев и организации, признанные иноагентами.

Как писал "Кавказский узел", 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша* в реестр физлиц-иноагентов, 20 ноября 2022 года адвокат обжаловал это решение. 13 декабря стало известно, что суд в Сочи отстранил Беньяша* от участия в деле уволенных сотрудников Росгвардии, заявив, что Беньяш* как иностранный агент не имеет допуска к гостайне. 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста России о внесении адвоката Михаил Беньяша* в реестр иностранных агентов, что позволило ему с этого дня не ставить в своих публикациях маркировку иноагента. 31 января Первомайский районный суд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения о внесении адвоката Михаила Беньяша* в список иноагентов и обязал его вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу* в снятии статуса иноагента.

Михаил Беньяш* – краснодарский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш* был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а в начале 2023 года лишен адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Краснодарский краевой суд, отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение суда первой инстанции по иноагентству, сообщил сегодня Михаил Беньяш*.

В своей апелляционной жалобе Беньяш* указал на прецеденты, которые создает признание адвоката иноагентом. "Я отрицаю то, что являюсь иностранным агентом, что получал “опосредованное иностранное финансирование” и что занимался политической деятельностью. Но даже если бы и получал, даже если бы и занимался, то это не является основанием ограничивать меня в моих гражданских правах, что происходит с лицами, признанными иностранными агентами <...> Мое “опосредованное иностранное финансирование” заключалось в том, что я помогал людям. Признавать адвокатский гонорар, полученный от иностранного агента, иностранным финансированием, означает дать понять адвокатам, что защита иностранцев, а также иностранных агентов, а также их близких и родственников, всех кто связан с ними финансово, может привести к признанию самого адвоката иностранным агентом", - указал Беньяш* в апелляции.

Он подчеркнул, апробирование закона об иностранных агентах на адвокатах ведет к тому, что целому ряду граждан будет сложно найти защиту. "Иностранцы, лица работающие на иностранные компании, их друзья и родственники - все оказываются в зоне риска и как следствие в зоне риска оказываются все те, кто заключает с ними самую простую гражданскую сделку", - говорится в апелляции, ссылку на которую Беньяш* разместил в своем Telegram-канале.

По словам Беньяша*, он не рассчитывал на то, что решение суда первой инстанции будет отменено. "Решение было настолько предсказуемым, что я даже не счел необходимым тратить время на присутствие в крайсуде. Я не рассчитывал на отмену. Это лишь форма закрепления ответственности за разрываемую ткань права. Чтобы никто не говорил, что "а вы дескать и не жаловались"", - написал он.

Напомним, 6 марта Ленинский райсуд Краснодара приговорил Михаила Беньяша* к штрафу в 30 тысяч рублей, признав его виновным в нападении на силовиков. Беньяш*, который в последнем слове отказался признать вину, заявил, что будет обжаловать приговор. 8 мая активисты собрали деньги на оплату штрафа.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш* был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш применил насилие к полицейским, причинив им физическую боль, схватил и укусил за руку одного из силовиков. Сам Беньяш* сообщал, что после задержания его избили. В сентябре 2019 года после того, как суды на Кубани признали законным отказ возбудить дело об избиении Беньяша*, он подал жалобу в ЕСПЧ.

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