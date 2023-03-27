Михаил Беньяш*. Фото: Koza.press https://bloknot-krasnodar.ru *включен в реестр иностранных агентов.

27 марта 2023, 20:15

ЕСПЧ коммуницировал жалобы Беньяша* на избиение силовиками и арест

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Европейский суд по правам человека потребовал от властей России ответа на вопросы по жалобам краснодарского адвоката Михаила Беньяша на избиение силовиками после задержания и на административный арест.

Как писал "Кавказский узел", 6 марта Ленинский райсуд Краснодара приговорил Михаила Беньяша к штрафу в 30 тысяч рублей, признав его виновным в нападении на силовиков. Беньяш, который в последнем слове отказался признать вину, заявил, что будет обжаловать приговор.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш применил насилие к полицейским, причинив им физическую боль, схватил и укусил за руку одного из силовиков. Сам Беньяш сообщал, что после задержания его избили. В сентябре 2019 года, после того, как суды на Кубани признали законным отказ возбудить дело об избиении Беньяша, он подал жалобу в ЕСПЧ.

Сегодня ЕСПЧ коммуницировал две объединенные жалобы, в том числе на задержание и избиение Беньяша в 2018 году и на его арест за в январе 2021 года, сообщил в своем телеграм-канале сам Михаил Беньяш. Свою публикацию он сопроводил ссылкой на опубликованный сегодня на сайте ЕСПЧ документ, подтверждающий слова Беньяша.

"Вы мне скажете, "и што здесь таково?" Мы не признаем ЕСПЧ и вы хоть убейтесь, толку с того не будет. И так-то оно так, да не совсем. […] Если исходить из вопросов превенции и грядущего очищения судебной системы, то может пригодиться. […] Лет через пять вполне может сложиться такая ситуация, при которой решения ЕСПЧ станут тем самым камнем, о который споткнется карьера многообещающего судьи, полицейского, прокурора или работника минюста", - говорится в публикации Беньяша.

Напомним, 22 января 2021 года Михаил Беньяш был задержан по подозрению в организации несанкционированной акции. Беньяш счел это попыткой лишить юридической помощи местных активистов, которых он как адвокат пообещал защищать. На следующий день судья Ленинского райсуда Краснодара Роман Жметкин постановил арестовать Беньяша на пять суток за призывы к участию в несанкционированном митинге. Такими призывами судья счел пост Беньяша в соцсетях, в котором тот обращался к коллегам-адвокатам и просил их оказать безвозмездную юридическую помощь задержанным.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Беньяш* в последнем слове назвал свое уголовное преследование местью", "Судмедэксперт затруднилась уточнить время травмирования потерпевшего по делу Беньяша", "Адвокат смог добиться встречи с задержанными в Краснодаре".

Автор: "Кавказский узел"

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