Астраханцы без участия властей пытаются спасти реку от обмеления

06 мая 2024, 09:30

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Жители Камызякского района самостоятельно наняли технику и провели работы по углублению дна реки Крутобережная. Чтобы спасти ее от обмеления, нужно такие же работы провести на реке Таболе. Астраханцы заявили, что уже несколько лет обращаются по этому вопросу к чиновникам, но те их игнорируют.

По словам жителей Камызякского района, они самостоятельно организовали работы по углублению дна реки Крутобережной из-за угрозы ее обмеления. Они получили от властей разрешение и прокопали русло.

Река Крутобережная почти исчезла с карты водоемов, и чтобы спасти ее жителям необходимо еще и прокопать реку Таболу. Активисты более 10 лет добиваются, чтобы власти провели дноуглубление этой реки, но чиновники игнорируют их обращения, передала сегодня Astrakhan.su.

"Раньше эта река была судоходная. Во-первых, ходили здесь и с рыбозаводов колонки. Потом ходили здесь и пароходы, и ракеты", ‒ рассказала жительница Камызякского района Татьяна Лазарева на кадрах видео, опубликованного на сайте ГТРК "Лотос".

Река Крутобережная, которая является рукавом Таболы, практически пересохла. Активисты начали работы по дноуглублению в ноябре 2023 года.

"Река настолько была обмелевшая, что здесь сначала работала колесная техника, потому что возвышенность этого обмеления достигала где-то до метра. Поэтому сначала работали колесной техникой, вывозили сразу этот грунт", – пояснил местный житель Виктор Павлов.

Активисты пояснили, что их труд может оказаться напрасным, так как на Таболе работы по углублению дня не проводятся. "Администрацией Камызякского района были выделены средства на проектно-сметную документацию, в которой впоследствии нашли какие-то нарушения. И её приостановили", ‒ пояснила местная жительница Александра Павлова.

Чиновники неоднократно переносили начало работ по дноуглублению Таболы. Их должны были начать сначала в 2022 года, затем в 2023-м. Теперь же власти обещают начать эти работы в текущем году, отметила она.

Работы по дноуглублению Таболы планируется провести в рамках федерального проекта "Оздоровление", заявил руководитель службы природопользования и охраны окружающей среды Астраханской области Владимир Волченков. "211 мероприятий от Астраханской области, заявлены, поданы и сейчас находятся на согласовании в Росводресурсах и Минприроде РФ", – пояснил он на кадрах видео.

"Кавказский узел" также писал, что жители Астраханской области регулярно жалуются, что им не удается добиться от властей благоустройства территорий или ремонта инфраструктуры, из-за чего астраханцам приходится решать эти проблемы самостоятельно. В частности, 6 апреля жители Свободного поселка в Астрахани самостоятельно отремонтировали проезжую часть улицы 1-я Соликамская после того, как местные власти проигнорировали их неоднократные жалобы на проблему с инфраструктурой.

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