06 мая 2024, 08:32

14 дагестанских ополченцев признаны участниками боевых действий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Республиканская комиссия наделила статусом участника боевых действий еще 14 дагестанских ополченцев, противостоявшим в 1999 году проникшим в Дагестан боевикам. С начала работы комиссии этот статус получили 793 ополченца, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 2 августа 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении ополченцам из Дагестана, сражавшимся с боевиками в 1999 году, статуса ветеранов боевых действий, права на ежемесячные выплаты и материальные льготы. В список претендентов на получение статуса ветеранов вошли порядка 28 тысяч человек. Удостоверения получили только 520 человек, большинство тех, кто действительно воевал, в их число не попали, заявили члены ветеранских организаций Магомед Умаргаджиев и Умахан Умаханов.

Республиканская комиссия по формированию перечня лиц, принимавших участие в боевых действиях в составе отрядов самообороны в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе контртеррористических операций на территории Дагестана предоставила статус ветеранов боевых действий 14 ополченцам из Дагестана, сообщило 5 мая в своем телеграм-канале правительство Дагестана.

Всего на рассмотрение комиссии были представлены материалы на 16 претендентов, документы двоих из них направлены на дополнительную проверку из-за их несоответствия установленным требованиям. С начала работы республиканской комиссии ветеранами боевых действий признаны 793 дагестанских ополченца, сказано в сообщении.

Напомним, 7 августа 1999 года вооруженные отряды боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом проникли на территорию Дагестана. Села Ансалта, Рахата, Шодрода и Годобери Ботлихского района были захвачены сразу, в течение нескольких дней боевикам удалось захватить другие населенные пункты.

Первыми, до прихода федеральных войск, боевикам противостояли местные милиционеры и ополченцы. Бои продолжались до 15 сентября 1999 года. За полтора месяца боев было убито 275 российских военных, 937 получили ранения. Потери боевиков составили около 2500 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторжение боевиков в Дагестан (1999)".

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Примечание:

"В Дагестане бывшие ополченцы требуют признать их права как ветеранов боевых действий", "Премьер-министр Дагестана: Путина в Ботлихе никто не обманывал", "В Махачкале суд отказался рассматривать иск бывших ополченцев".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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