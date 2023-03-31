Фонд Клуни потребовал отменить приговор Беньяшу*

31 марта 2023, 10:36

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Приговор Михаилу Беньяшу по делу о нападении на силовиков стал одним из этапов преследования властями краснодарского адвоката и должен быть отменен, заявил правозащитный фонд Клуни "За справедливость".

Как писал "Кавказский узел", 6 марта Ленинский райсуд Краснодара приговорил Михаила Беньяша к штрафу в 30 тысяч рублей, признав его виновным в нападении на силовиков. Беньяш, который в последнем слове отказался признать вину, заявил, что будет обжаловать приговор.

9 сентября 2018 года Михаил Беньяш был задержан в Краснодаре вместе с участниками несогласованного митинга против пенсионной реформы. По версии следствия, Беньяш применил насилие к полицейским, причинив им физическую боль, схватил и укусил за руку одного из силовиков. Сам Беньяш сообщал, что после задержания его избили.

На публикацию фонда Клуни "За справедливость" обратил внимание сам Михаил Беньяш. "Правозащитный фонд Джорджа и Амаль Клуни «Клуни за справедливость» ещё раз описали мое уголовное дело, на этот раз с инагентством и прочими радостями жизни. […] Супругам Клуни получилось создать очень крутую правозащитную организацию. Они большие молодцы", - написал он в своем телеграм-канале.

Михаил Беньяш – краснодарский адвокат, известный участием в делах задержанных на митингах, подвергшийся резонансному уголовному преследованию по делу о применении насилия к представителю власти, а затем обвиненный в дискредитации армии. В конце 2022 года Беньяш был внесен в список иноагентов, отстранен от ведения дел, а в начале 2023 года лишен адвокатского статуса, говорится в биографической справке, подготовленной "Кавказским узлом".

Заявление на сайте правозащитного фонда опубликовано 30 марта на английском и русском языках под заголовком "Приговор, вынесенный в России адвокату-правозащитнику, должен быть отменен". "Обвинительный приговор, вынесенный в России 45-летнему адвокату-правозащитнику Михаилу Беньяшу якобы за нападение на сотрудников полиции, является лишь очередным залпом властей в многолетней кампании против него и должен быть отменен", - говорится в заявлении, в котором также описано преследование Беньяша властями.

В последнее время деятельность Михаила Беньяша была сосредоточена на представлении интересов участников пацифистских выступлений и военнослужащих, не желающих участвовать в военной операции Украине, поясняется в публикации. "Чтобы помешать г-ну Беньяшу выполнять эту работу, российские власти задействовали целый арсенал средств, включая надуманные уголовные обвинения, лишение статуса адвоката и внесение в реестр иностранных агентов", - заявил фонд Клуни.

Инициатива TrialWatch фонда Клуни «За справедливость» ведет по всему миру мониторинг судебных процессов по уголовным делам в отношении наиболее уязвимых лиц, включая адвокатов-правозащитников и защищает права несправедливо осужденных и лишенных свободы, отмечается в сообщении.

"В рамках этой деятельности, занимаясь проблемой подавления инакомыслия в России, TrialWatch ведет мониторинг судебного преследования Михаила Беньяша с момента его начала в 2019 году с помощью наблюдателей в зале суда во время первого судебного процесса и анализа судебных документов. […] Россия должна прекратить преследование адвокатов-правозащитников, являющихся одним из последних оплотов защиты попираемых властями фундаментальных прав человека, отменить приговор, вынесенный г-ну Беньяшу, и восстановить его в статусе адвоката", - говорится в заявлении.

Напомним, в сентябре 2019 года, после того, как суды на Кубани признали законным отказ возбудить дело об избиении Беньяша, он подал жалобу в ЕСПЧ. 27 марта ЕСПЧ потребовал от властей России ответа на вопросы по жалобам Михаила Беньяша на избиение силовиками после задержания и на административный арест. Арестован Беньяш был в январе 2021 года по обвинению в призывах к участию в несанкционированном митинге. Такими призывами судья счел пост Беньяша в соцсетях, в котором тот обращался к коллегам-адвокатам и просил их оказать безвозмездную юридическую помощь задержанным.

16 сентября 2022 года Россия перестала быть участником Европейской конвенции о правах человека. Однако ЕСПЧ заявил, что сохраняет компетенцию рассматривать заявления, направленные против Российской Федерации, при условии, что они имели место до этого дня. Ранее, 16 марта 2022 года, стало известно, что в связи с выходом России из Совета Европы ЕСПЧ приостановил рассмотрение жалоб из России. При этом дела, которые поступили от россиян в ЕСПЧ до 16 марта 2022 года, должны быть рассмотрены, а вынесенные до этой даты решения - исполнены, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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