Адвокаты подписали петицию в защиту Михаила Беньяша*

20 февраля 2023, 05:14

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Авторы петиции потребовали отменить решение о лишении Михаила Беньяша* статуса адвоката и прекратить использовать Кодекс профессиональной этики адвоката в качестве репрессивного инструмента. Петиция набрала 128 подписей адвокатов.

Как писал "Кавказский узел", 17 февраля совет адвокатской палаты Краснодарского края лишил Михаила Беньяша* адвокатского статуса на три года. Он пообещал обжаловать лишение статуса в суде.

Адвокаты обратились к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с петицией в защиту Михаила Беньяша*. Она опубликована на сайте "Legal Petition - Обращения профессионального адвокатского и юридического сообщества".

Подписанты петиции отметили, что "Беньяш* всегда исправно исполнял свой профессиональный долг, каждый день бился за своих доверителей". "Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо", - говорится в ней.

Адвокаты, оставившие подписи под петицией, потребовали прекратить преследование Беньяша* и нарушение его профессиональных прав; прекратить использование Кодекса профессиональной этики адвоката как репрессивного инструмента, направленного на борьбу с неугодными адвокатами.

По данным на 04.30 мск сегодня, 20 февраля петиция набрала 127 подписей действующих адвокатов и одну - адвокат, чей статус приостановлен. Помимо фамилии, имени и отчества адвоката приводится также его регистрационный номер в реестре.

Среди подписантов - адвокаты из Краснодарского края Сергей Костюк, Феликс Вертегель и Алексей Аванесян. В комментарии "Кавказ.Реалиям"** Сергей Костюк отметил, что такое суровое наказание несоизмеримо тому, в чем обвиняется Беньяш*, Алексей Аванесян заявил, что решение о лишении статуса принималось закрыто для адвокатского сообщества, Феликс Вертегель считает, что поддержавшие Беньяша* адвокаты едва ли столкнулся с какими-то репрессиями, а лишение статуса назвал "чрезмерным наказанием".

Напомним, 28 октября 2022 года Минюст включил Михаила Беньяша в реестр иноагентов. Адвокат обжаловал это решение, и 17 января суд в Краснодаре приостановил решение Минюста. Однако 31 января Первомайский райсуд Краснодара по требованию Минюста отменил приостановку решения и обязал Беньяша вновь ставить маркировку иноагента в своих постах в соцсетях. 10 февраля суд в Краснодаре отказал Беньяшу в снятии статуса иноагента.

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* включен Минюстом в реестр иностранных агентов.

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