Бывший офицер Росгвардии обвинен в фальшивой регистрации мигрантов на Кубани

Передано в суд уголовное дело бывшего начальника штаба одной из войсковых частей Росгвардии Владимира Скобелева и еще десяти фигурантов, которые обвиняются в организации преступного сообщества и временной регистрации нескольких сотен человек в части.

Дело Скобелева, а также еще десяти подсудимых, семь из которых обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения (части 2 и 3 статьи 210 УК РФ), а также получении взяток организованной группой (116 эпизодов по части 5 статьи 290 УК РФ), рассмотрит Краснодарский гарнизонный военный суд, пишет сегодня "Коммерсант".

Майор Скобелева занимал должность заместителя командира войсковой части (начальника штаба) Росгвардии, дислоцированной на Кубани. Обвиняемые Ольга Ерина, Дарья Зайкина, Наталья Клименко, Иванна Рудык, Оксана Сташ и Мариет Читао являлись военнослужащими Росгвардии или сотрудницами подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Прикубанскому округу Краснодара. Остальные фигуранты дела обвинены в даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, в период с июля 2020 года по март 2022 года в отдельном батальоне материального обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации получили временную регистрацию несколько сотен человек. При этом среди них были как граждан России, так и уроженцы Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении, которые недавно получили российские паспорта. К структурам Росгвардии упомянутые граждан отношения не имели и членами семей военнослужащих не были. Силовики заинтересовали данной ситуацией. Выяснилось, что в интернете есть объявление о получении временной регистрации, по указанным номерам женщина озвучила стоимость услуги: временная регистрация стоила 20 тысяч рублей, ее ежегодное продление - аналогично.

Схема получения фиктивной временной регистрации была следующей: клиенты передавали деньги и документы посредницам, в назначенный день он приходили в отдел миграции и без очереди получали паспорта с отметками о прописке. Более ста взяткодателей уже признали вину и были осуждены - им назначили штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля краснодарские силовики обнаружили на стройке одного из жилых комплексов более 30 нелегальных мигрантов.

