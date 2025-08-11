×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:53, 11 августа 2025

Бывший офицер Росгвардии обвинен в фальшивой регистрации мигрантов на Кубани

Военный передает паспорт мигранту. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Передано в суд уголовное дело бывшего начальника штаба одной из войсковых частей Росгвардии Владимира Скобелева и еще десяти фигурантов, которые обвиняются в организации преступного сообщества и временной регистрации нескольких сотен человек в части.

Передано в суд дело в отношении бывшего начальника штаба одной из войсковых частей Росгвардии Владимира Скобелева, который обвиняется в организации преступного сообщества и получении взяток за фальшивую регистрацию мигрантов в войсковой части.

Дело Скобелева, а также еще десяти подсудимых, семь из которых обвиняются в организации преступного сообщества или участии в нем с использованием служебного положения (части 2 и 3 статьи 210 УК РФ), а также получении взяток организованной группой (116 эпизодов по части 5 статьи 290 УК РФ), рассмотрит Краснодарский гарнизонный военный суд, пишет сегодня "Коммерсант".

Майор Скобелева занимал должность заместителя командира войсковой части (начальника штаба) Росгвардии, дислоцированной на Кубани. Обвиняемые Ольга Ерина, Дарья Зайкина, Наталья Клименко, Иванна Рудык, Оксана Сташ и Мариет Читао являлись военнослужащими Росгвардии или сотрудницами подразделения по вопросам миграции отдела МВД по Прикубанскому округу Краснодара. Остальные фигуранты дела обвинены в даче взятки (часть 3 статьи 291 УК РФ).

По версии следствия, в период с июля 2020 года по март 2022 года в отдельном батальоне материального обеспечения войск национальной гвардии Российской Федерации получили временную регистрацию несколько сотен человек. При этом среди них были как граждан России, так и уроженцы Казахстана, Узбекистана, Украины, Белоруссии и Армении, которые недавно получили российские паспорта. К структурам Росгвардии упомянутые граждан отношения не имели и членами семей военнослужащих не были. Силовики заинтересовали данной ситуацией. Выяснилось, что в интернете есть объявление о получении временной регистрации, по указанным номерам женщина озвучила стоимость услуги: временная регистрация стоила 20 тысяч рублей, ее ежегодное продление - аналогично.

Схема получения фиктивной временной регистрации была следующей: клиенты передавали деньги и документы посредницам, в назначенный день он приходили в отдел миграции и без очереди получали паспорта с отметками о прописке. Более ста взяткодателей уже признали вину и были осуждены - им назначили штрафы в размере 20 тысяч рублей каждому.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце июля краснодарские силовики обнаружили на стройке одного из жилых комплексов более 30 нелегальных мигрантов.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
23:57, 10 августа 2025
Боец из Калмыкии убит в военной операции
11:56, 10 августа 2025
Росавиация ограничила работу аэропорта в Геленджике
10:57, 10 августа 2025
БПЛА попытались атаковать объекты в Невинномысске и Ставрополе
09:55, 10 августа 2025
3
 В аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса сняты ограничения
08:58, 10 августа 2025
Минобороны отчиталось о 42 сбитых на юге страны беспилотниках
07:50, 10 августа 2025
На Кубани перед Крымским мостом вновь растет очередь
Все события дня
Новости
БПЛА в небе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
02:31, 10 августа 2025
Увеличилось число пострадавших при атаке беспилотников в Славянске-на-Кубани
Аэропорт Сочи. Фото: пресс-служба аэропорта / new.aer.aero
18:54, 8 августа 2025
Десятки рейсов задержаны в аэропорту Сочи из-за атаки БПЛА
Александр Аблаев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Москвы / Telegram
16:56, 8 августа 2025
Полицейский из Краснодара сознался в сливе информации сотрудникам "Базы"
Обвиняемые в подрыве Крымского моста. Фото: "Поддержка политзеков. Мемориал"*. 
03:57, 8 августа 2025
Правозащитники признали политзаключенными обвиняемых в подрыве Крымского моста
Российский военный. Кадр видео Минобороны России, https://t.me/mod_russia/39882
03:56, 7 августа 2025
Признанные потери юга России на Украине достигли 7150
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:58, 11 ноября 2024
BERG...man Tbilisi
25
Зенит дышит в спину Краснодару. Ахмат - на дне. Махачкала взяла три очка!
Все блоги
Справочник
Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Колонна грузинских танков. Фото: http://news.siteua.org/Мир/25258/ Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Блогеры
Фото
13:52, 21 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Раньше не замечали... Юрия Напсо могут лишить депутатских полномочий
Фото
09:14, 28 января 2025
BERG...man Tbilisi
29
Теракты под давлением иностранных спецслужб - импотенция власти? Толстой vs Ильин
Фото
09:55, 14 января 2025
BERG...man Tbilisi
37
Кто целится в Турецкий поток? Как ответит Москва на атаку ВСУ на станцию "Русская"
Фото
08:21, 12 января 2025
BERG...man Tbilisi
54
Экокатастрофа на Кубани и страх, которого нет или он не нужен?
Фото
17:31, 25 декабря 2024
BERG...man Tbilisi
43
Сперва Адлер. Далее, подумаем о скоростных поездах в Махачкалу и Грозный: Путин
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Обрыв канатной дороги в Нальчике. 8 августа 2025 г. Фото: ГУ МЧС России по КБР
11 августа 2025, 09:54
Трое пострадавших при обрыве канатной дороги в Нальчике остаются в больницах

Эвакуация посетителей канатной дороги в Нальчике. Фото: МЧС по Кабардино-Балкарии.
08 августа 2025, 19:44
Не менее пяти человек пострадало при обрыве канатной дороги в Нальчике

Александр Аблаев. Фото: Объединенная пресс-служба судов Москвы / Telegram
08 августа 2025, 16:56
Полицейский из Краснодара сознался в сливе информации сотрудникам "Базы"

Бахтияр Гаджиев. Фото: https://www.yeniavaz.com/ru/news/207690/бахтияр-гаджиев-продолжает-голодовку
08 августа 2025, 13:14
Родственники добиваются медицинской помощи осужденному в Азербайджане Бахтияру Гаджиеву

Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Скандал между Москвой и Баку: два трупа и обвинения в пытках #shorts #Россия #Азербайджан #полиция
Показать больше